Ko darīt, ja sabiedriskā tualete slēgta, bet pārvietojamā – pilna?

Brīvības laukumā šobrīd ir novietotas divas pārvietojamās tualetes būdiņas, taču, kā pārliecinājāmies, – tās ir pilnas līdz augšai. Tātad – vai nu pēc tualetēm centrā tiešām ir liels pieprasījums, vai arī tās netiek kārtīgi uzraudzītas un laikus iztīrītas, jo diez vai labākais risinājums ir ar tādām labierīcībām sagaidīt pilsētas viesus, kas vēl pirms nedēļas te droši varēja ierasties.

Kā vakar skaidroja Tukuma novada domes izpilddirektore Dace Lebeda, tā kā cilvēkiem ir ieteikts palikt mājās, nevis apkārt, papildu tualetes pilsētā netiks izvietotas, un jāiztiek ar būdiņu centrā un stacijas tualeti. Savukārt, interesējoties, kurš atbildīgs par to izvešanu un cik bieži tas tiek darīts, noskaidrojām, ka tualeti uzrauga Brīvības laukuma sētnieks, savukārt izved SIA «Tukuma ūdens», un tikšot dots rīkojums to izdarīt. Jāpiebilst, ka tualetes esot atvērtas arī pilsētas parkā – no 11.00 līdz tumsai, kad tiek slēgtas, taču no 1. aprīļa to darba laiku pagarinās.