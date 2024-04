Turpmāk būs vieglāk sodīt par ceļu satiksmes drošības noteikumu pārkāpumiem citā ES dalībvalstī

Pašlaik aptuveni 40 % pārrobežu satiksmes pārkāpumu paliek nesodīti, tāpēc EP deputāti pieņēma noteikumus, kas uzliks ES dalībvalstīm vairāk pienākumu sadarboties, lai cita citai palīdzētu atrast autovadītājus, kas ir atbildīgi par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem. Jaunie noteikumi uzliek dalībvalstu iestādēm pienākumu nekavējoties, ne vēlāk kā divus mēnešus pēc tam, kad tās savākušas nepieciešamo informāciju, atbildēt uz citu dalībvalstu pieprasījumiem. Pēc tās dalībvalsts pieprasījuma, kurā noticis pārkāpums, pārkāpēja dzīvesvietas valsts varēs pārņemt ceļu satiksmes naudas sodu iekasēšanu, ja summa pārsniegs 70 eiro un pārkāpuma izdarīšanas valsts to nebūs spējusi iekasēt pēc visu juridisko iespēju izsmelšanas. Vairāk pārkāpumu ar pārrobežu izmeklēšanu Atjauninātie noteikumi paplašinās pārkāpumu sarakstu, par kuriem dalībvalstu izmeklēšanas iestādēm būs jāsadarbojas un par kuriem varēs uzlikt naudas sodu citas dalībvalsts iedzīvotājam. Līdz šim pārrobežu izmeklēšanu piemēroja tikai ātruma pārsniegšanai, vadīšanai alkohola reibumā vai sarkanās gaismas ignorēšanai, bet turpmāk tas attieksies arī uz bīstamu stāvēšanu, bīstamu apdzīšanu, nepārtrauktas līnijas šķērsošanu, aizbēgšanu no negadījuma izraisīšanas vietas un citus pārkāpumus. Skaidri termiņi un aizliegums izmantot privātus piedzinējus ES dalībvalstij, kurā izdarīts ceļu satiksmes pārkāpums, būs 11 mēneši no pārkāpuma izdarīšanas dienas, lai izdotu paziņojumu par ceļu satiksmes pārkāpumu un piemēroto sodu. Paziņojumā jānorāda pārkāpuma izdarīšanas laiks un apstākļi, kā arī informācija par to, kā naudas sodu var pārsūdzēt. Eiropas Parlamenta deputāti panāca to, lai privātām struktūrām būtu aizliegts palīdzēt ES dalībvalstīm iekasēt ceļu satiksmes naudas sodus no ārvalstu autovadītājiem (šis noteikums stāsies spēkā divus gadus pēc noteikumu transponēšanas valstu tiesību aktos). Tiešsaistes portāls Lai palielinātu pārredzamību un atvieglotu jauno noteikumu īstenošanu, Komisijai uzdots izveidot tiešsaistes portālu, kurā būtu uzskaitīti noteikumi, pārsūdzības iespējas un attiecīgie ceļu satiksmes naudas sodi, kā arī cita informācija. EP ziņotājs Kosma Zlotovskis (ECR, Polija) teica: “Lai uzlabotu ceļu satiksmes drošību, ES dalībvalstīm ir jāsadarbojas un to rīcībā jābūt efektīviem instrumentiem, lai sodītu ceļu satiksmes noteikumu pārkāpējus no ārvalstīm. Atjauninātie noteikumi palīdzēs to nodrošināt, turklāt tie būs izdevīgi arī autovadītājiem, kuri saņems informāciju noteiktā laikposmā, viņiem saprotamā valodā un ar pārsūdzības procedūras aprakstu. Aizliegums izmantot privātos uzņēmumus naudas sodu iekasēšanai efektīvi pasargās autovadītājus no krāpšanas un personas datu noplūdes.” Turpmākie pasākumi Jaunie noteikumi par pārrobežu informācijas apmaiņu par ceļu satiksmes drošības noteikumu pārkāpumiem tika pieņemti ar 570 balsīm “par”, 36 balsīm “pret” un 24 atturoties. Kad Padome tos būs apstiprinājusi, ES valstīm būs 30 mēneši laika, lai sāktu tos piemērot.