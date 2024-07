Pasaules Hepatīta dienā atgādina par C hepatīta testu vismaz reizi mūžā

Pasaules Hepatīta dienas norises informatīvo kampaņu Latvijā rīko un aktualizē Latvijas Infektologu, hepatologu un HIV/AIDS speciālistu asociācija (LIHHASA). Šai laikā vadošie infektologi, hepatologi, citi ārsti un speciālisti gan tiekoties ar cilvēkiem, gan sociālo tīklu platformās un medijos īpaši atgādina veikt C hepatīta testu vismaz reizi mūžā visus, kas to vēl nav izdarījuši, neatkarīgi no tā, vai cilvēks ir vai nav kādā riska grupā, ievērojot, ka Latvijā C hepatīta saslimstības rādītāji ir vieni no visaugstākajiem Eiropas Savienībā.

“Latvijā biežāk sastopamie ir C un B hepatīti. Iespējams, pateicoties vakcinācijai, mazāk kļūst gadījumu ar B hepatītu, savukārt pret C hepatītu neeksistē vakcīnas, taču mūsdienās to ir iespējams pilnībā izārstēt, turklāt ātri un nesāpīgi, tāpēc cilvēkiem ir jāizmanto iespēja to laikus pamanīt, lai pasargātu sevi un citus,” skaidro LIHHASA viceprezidente, asoc. prof. Ieva Tolmane.

Viņa uzskata, ka arī Latvijai būtu visas iespējas izpildīt Pasaules Veselības organizācijas nosprausto mērķi – līdz 2030. gadam izskaust C hepatītu kā nopietnu draudu iedzīvotāju veselībai. Lai sasniegtu PVO nosprausto mērķi, pats svarīgākais ir atklāt inficētos cilvēkus.

Ir jāveicina visas sabiedrības interese par skrīningu, katram iedzīvotājam pārbaudoties vismaz reizi mūžā, skaidro Ieva Tolmane, uzsverot, ka C hepatītu ir grūti pamanīt, jo nekas nesāp, bet neārstēts C hepatīts var novest pie aknu cirozes, kas jau ir neatgriezeniska problēma un ir risks aknu vēzim.

Pasaules Hepatīta dienu 28. jūlijā noteica Pasaules Veselības organizācija 2010. gadā. Katru gadu šai dienai ir savs sauklis, un šogad tas ir “It’s time for action!” jeb “Laiks rīkoties!”. Arī Latvijā mēs rīkojamies – testējam, piedalāmies skrīningā, ārstējam un aicinām pārbaudīties citus, jo ir laiks rīkoties.

Kur var pārbaudīties uz C hepatītu?

Nododot asinis kā donoram – visi donori tiek testēti uz B un C hepatītu un HIV infekciju HIV profilakses punktos – anonīmi un bez maksas visā Latvijā (www.spkc.gov.lv) Pie ģimenes ārsta Par maksu jebkurā laboratorijā, nododot anti-HCV

Laiks rīkoties! Pārbaudies uz C hepatītu vismaz reizi mūžā!

Plašāka informācija par C hepatītu www.infekcija.lv