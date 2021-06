Ielas noasfaltēja, naudu nemaksā

Tukuma novada domes priekšsēdētājs Normunds Rečs Nacionālās apvienības diskusijā skaidroja: “Situācija ir tāda, ka šie rēķini ir iesniegti domē tikai 15. aprīlī. Šobrīd atbildīgais cilvēks ir ilgstošā darba nespējas prombūtnē. Mēs nevaram no viņa saņemt vajadzīgo skaidrojumu par situāciju, kādēļ tāda ir izveidojusies.” Savukārt Tukuma novada domes priekšsēdētāja vietnieks Agris Zvaigzneskalns Latvijas Zaļās partijas diskusijā, atbildot uz šo pašu jautājumu, skaidroja: “Mēs tiksimies ar šo uzņēmēju, tad mēs arī atradīsim veidu, kā leģitīmi samaksāt par šiem darbiem.” Mums kļuvis zināms, ka nesmaksātā naudas summa ir ap 200 000 eiro, turklāt – ka šie darbi ir veikti, tā teikt, – virs normas. Vai tas tā ir, centāmies skaidrot, aptaujājot iesaistītās puses.

Iegulda Kurzemes ielai “aizdoto” naudu

Šīs, kā tagad noskaidrojies, problēmas vēsture aizsākās pagājušajā gadā, precīzāk, – vasaras nogalē un rudenī, kad SIA «Strabag» atjaunoja vairāku Tukuma ielu – Valguma, Dārzniecības, Krasta, Telegrāfa – virskārtu. Tā patiesībā ir tikai daļa no ielām, kurās notika darbi, savukārt Strēlnieku iela tika pārbūvēta, pirms tam ierīkojot apakšzemes komunikācijas.

Par to, ka šādi darbi ieplānoti, Komunālas nodaļas vadītājs Ģirts Ruģelis Teritoriālās attīstības un uzņēmējdarbības atbalsta komitejā 2020. gada 12. augustā informēja deputātus. Kā sēdē skaidroja domes speciālists, 2020. gada sākumā Kurzemes ielas pārbūvei no Komunālās nodaļas budžeta novirzīti 360 000 eiro, kas tagad, kad šim mērķim saņemts kredīts, tiek atgriezti pilsētas un pagastu pārvalžu ielām un ceļiem: “Pamatideja ir pilsētā atjaunot asfalta segumu centrā – Valguma, Veidenbauma, Kalēju ielas krustojumā, Krasta ielā, Dārzniecības ielas posmā no Veidenbauma līdz Baložu ielai, kā arī Telegrāfa ielā no Alīnes ielas līdz autobusu pieturai un Melnezera ielā no jaunā asfalta līdz kartingu trasei, kā arī Strēlnieku un Ganību ielā. Vēl būtu jāpieņem lēmums par Pārupes ielas virskārtas asfaltēšanu, kam nepieciešams ap 25 000 eiro, lai nebūtu tā, kā savulaik ar Tulpju ielu, kurai ilgu laiku netika uzlikta virskārta un apakškārtas segums sabruka.” Deputāti šim domes speciālista uzstādījumam pilnībā piekrita un, kā varējām novērot, darbi arī tika uzsākti. Par šiem darbiem cita starpā gan domes komunkāciju tīklos, gan atsevišķi deputāti savās feisbuka lapās ātri vien centās palepoties. Lielāko daļu darbu izdevās pabeigt pagājušajā gadā, tāpēc tas tiešām bija pārsteigums uzzināt, ka SIA «Strabag» par veiksmīgi padarītu darbu (spriežot pēc iepriekšejām deputātu uzslavām( nav samaksāt alga

Vairāk lasiet 1. jūnijā avīzē un turpinājumu 4. jūnija avīzē