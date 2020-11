Par skolēnu ēdināšanu Engures novadā

Pavasarī, kad bija pandēmijas pirmais vilnis, ģimeņu, kurām bija nepieciešams piešķirt arī pārtikas pakas, bijis aptuveni 35, stāsta G. Važa. Šobrīd, kad attālinātā mācīšanās ir tikai vecākajās klasēs, tāda vajadzība, visticamāk, esot vēl mazāka. Taču tajā pašā laikā, atzina priekšsēdētājs, sociālais dienests tiešām esot jau saņēmis dažus zvanus un šīs nedēļas laikā jautājums arī tiks risināts. Jebkurā gadījumā, ja rodas nepieciešamība, priekšsēdētājs mudināja vērsties sociālajā dienestā. Par citiem skolēniem? Šobrīd tiek domāts par to, ka pašvaldība atkārtos jau pavasara scenāriju un tām ģimenēm, kurās ir skolēni no 7. līdz 12. klase, visticamāk, tiks izmaksāta pusdienu nauda (0,90 centi par dienu). Par to gan gala lēmums tiks pieņemts domes sēdē. Bet G. Važa arī atzīst, ka bijuši vecāki, kas ar šo plānu pavasarī bija neapmierināti, īpaši, ņemot vērā, ka šis nosacītais pabalsts tika izmaksāts mēneša baigās, taču tāpat bija arī tādas ģimenes, kas atzina, ka tā esot daudz ērtāk, jo ir iespēja katram pašam iegādāties to, kas viņam nepieciešams. Savukārt nokomplektēt pārtikas paku tā, lai visi būtu ar tās saturu mierā, ir sarežģīti. Tāpat ir problēmas ar to nogādāšanu, īpaši ņemto vērā epidemoloģisko situāciju, piebilst priekšsēdētājs.

Apmeklētāji noteikumus ievēro

Ja par epidemoloģisko situāciju, tad pašvaldības iestādes novadā vēl arvien strādā klātienē un cilvēkiem ir pieejamas. Tikvien kā apmeklētājiem, tāpat kā citās publiskās vietās, ir jālieto sejas maskas un, kā ir novērojis G. Važa, kaut arī novads šobrīd ir nosacīti «Covid-19» brīvajā zonā, cilvēki to dara gana apzinīgi.

