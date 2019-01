Kā bridām sniegus Jurģu pusē

Pagājušajā nedēļā vairākkārt redakcijā uzklausījām vairākus izmisušu cilvēku zvanus no Jaunpils novada puses – no «Raušu» mājām. Kā stāstīja zvanītājs, šo māju iedzīvotājiem jau divas nedēļas ir problēmas ar izkļūšanu no īpašumā, jo ceļš uz to tīrīts neesot. Savukārt sazinoties ar Jaunpils domes izpilddirektoru Pēteri Baranovski un izstāstot viņam situāciju, saņēmām atbildi, ka nekādas lielās problēmas tur neesot – ceļš esot izbraucams, jo pašvaldības policijas mašīna, kā arī meža strādnieki, kas turpat blakus izstrādā mežu, ziņojuši, ka izbraukt varot. Jāpiebilst, ka pirmā sazināšanās ar jaunpilniekiem notika ceturtdien, 10. janvārī, kad sniegputenis vēl savu varenību nebija parādījis.

Nākamajā dienā – piektdienā, kad visu nakti atkal bija snidzis, «Raušu» mājas iedzīvotāji pie mums vērsās atkārtoti…

Lai gan pūta spēcīgs vējš un sniegs vēl nebija beidzis snigt, devāmies uz Jaunpils novada Jurģiem, lai paši iemēģinātu, cik ceļš ir izbraucams, un ja nē, tad – kā izbrienams.

Sekojot iepriekš dotajām norādēm, piestājām pie kupenas, zem kuras, kā bija nojaušams, aizsākās ceļš uz «Raušu» mājām. Ātri vien sapratām, ka ar auto tālāk netiksim, jo pirmais sapūstais sniega valnis bija riteņu augstumā. Tad nu, automašīnu atstājot ceļa malā un bruņojušies ar pacietību, apņēmīgi devāmies aptuveni 700 metrus garajā bridienā.

Ar saimnieci Vairu Arbidāni un mājas sargu Nemo satikāmies uz ceļa, viņa bija iznākusi pretī un sašutusi stāstīja, ka šis esot pirmais gads, kad izveidojusies šāda situācija, jo iepriekš gan lielais ceļš, gan arī nu neiztīrītais bijis pašvaldības pārraudzībā, bet nu lielo ceļu šķūrējot «Latvijas valsts ceļu» Tukuma ceļu daļa, tādēļ mazajā (kas ir pašvaldības īpašumā), nekāda tīrīšana nenotiekot – šajā ziemas sezonā nevienu reizi nesot izšķūrēts.

Pret vakaru ceļš nošķūrēts

Uzreiz pēc atvadīšanās no «Raušu» saimniekiem un aizbrišanas atpakaļ pie mašīnas, sazinājāmies ar Jaunpils novada domes izpilddirektoru P. Baranovski atkārtoti, lai pieteiktos uz vizīti un informētu par to, ka problēma tiešām nav pārspīlēta un cilvēki patiešām ir iestrēguši savās mājās, netiekot ne uz veikalu, ne pie ārsta. Izpilddirektors arī atzina, ka šīs mājas iedzīvotāji ar viņu ir sazinājušies un informējuši par neizbraucamo ceļu vairākkārt un piebilda, ka līdz lielajam, 10. janvāra, sniegputenim, ceļš tik tiešām esot bijis izbraucams. Viņš skaidroja, ka ne jau darba izmaksas bijušas šīs nesaprašanās pamatā, bet gan tādēļ ka vēl nevienam Jurģu pusē nebija šķūrēti ceļi, jo, kā uzskata izpilddirektors, sniega sega nav bijusi tik bieza. Protams, ka esot prioritāri ceļi – tie, kur brauc satiksmes vai skolēnu autobusi, kur tā ir intensīvāka (kur vairāk iedzīvotāju, kam ar savu auto ir jābrauc uz darbu) un tad tikai māju ceļi.

– Domei ir līgums ar SIA «Joži» par ceļu uzturēšanu ziemā, un tas ir 24.20 EUR (tai skaitā PVN) par 1 km notīrīta ceļa. Privātie par piemājas ceļiem rūpējas paši vai slēdz līgumu ar domi, un pakalpojumu sniedz SIA« Joži», – skaidroja P. Baranovskis.

Ciemošanās dienā – 11. janvārī – sniega tīrāmās mašīnas esot izbraukušas Jurģu ceļus, tādēļ neesot satraukumam pamata – ceļš, ja vēl neesot, tad tuvākā laikā tikšot iztīrīts. Un nebija melots, kad jau tuvojāmies Vaskiem, saņēmām zvanu no «Raušu» mājas saimnieces Vairas par to, ka viss esot kārtībā – ceļš ir izšķūrēts.

