Velokross Irlavā pulcē 105 dalībniekus

Kā informē pasākumu organizators Andis Švāns: “Šķiet, ka velokross «Mammasdabas» takās Irlavā bijis visvairāk gaidītais pasākums, jo visu pandēmijas laiku tika saņemti zvani no interesentiem par pasākuma norisi. ” Šobrīd jau ir tapis skaidrs, ka visi paredzēti posmi norisināsies šīs vasaras ietvaros un pirmais jau tika aizvadīts 9. jūlijā. Dalībniekiem bija iespēja startēt 16 vecuma grupās. Pirmā kārta pulcēja rekordlielu dalībnieku skaitu – 105. A. Švāns: “Beidzot maģiskā 100 dalībnieku robeža tika sasniegta.” Velokrosa trase kā ierasts tika veidota Abavas krastā pie Irlavas sporta nama, piemērojot katras vecuma grupas spēku samēram.

Uzvarētāji visās vecuma grupās: no 2. līdz 4. gadu vecumam ar ķēde piedziņu, 16 dalībnieku konkurencē 1. vietu ieguva – Miķelis Trubiņš; ar balansa riteņiem, 15 dalībnieku konkurencē – Mārtiņš Šaripo; no 5 līdz 6 gadiem – Oskars Važa un Evija Blūma; no 7 līdz 8 g. – Tomass Vanuška un Anna Pole; no 9 līdz 10 g. – Alberts Immermanis un Ketija Ozola; no 11 līdz 12 g. – Everts Biters un Elīna Eikena; no 13 līdz 15 g. – Mārcis Upīts un Elija Komisarova; no 16 līdz 29 g. – Kristaps Eikens un Evelīna Stepāne; 30+ vecuma grupā – Vladimirs judins un Kristīne Sila. Nākošie sacensību posmi plānoti 23. jūlijā un 6. augustā 19.00.