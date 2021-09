JSK «Lejnieki» aizvadīts «Rudens Kauss 2021»

Daudziem JSK Lejnieki audzēkņiem šīs sacensības bija iespēja pirmo reizi startēt sacensībās un gūt sacensību pieredzi, emocijas un azartu izcīnīt augstas vietas. Vēlamies izcelt JSK Lejnieki mazos censoņus : Šarlote Štrodaha, Dženifera Sozaņenko, Ance Freidenfelde, Inese Zeltiņa, Estere Vītola, Evelīna Vanaga, Justīne Vītola un Elza Katrīna Lapiņa. Pavisam kopā no visām Latvijas vietām bija sabraukuši 70 dalībnieki. Godalgotas vietas izcīnija: maršutā 60 cm 1. vietu ieguva Elīna Pilmane no Jsk «Lejnieki»; 2.vietu ieguva Karlīna Monika Ulme, 3. vietu ieguva Reičela Koha;

80 cm 1. vietu ieguva Paula Vitauska no «Lejnieki», 2. vietu – Marta Jansone, 3. vietu – Unda Egendorfa; 100 cm 1. vietu ieguva Enija Albova no «Para Equestrian Support Fund», 2. vietu ieguva Marta Jansone, 3. vietu – Unda Egendorfa,

Vēl tiesneši vērtēja jātnieku sadarbību ar saviem zirgiem, un saskanīgākais pāris bija Aleksa Laura Kļaviņa ar zirgu California kas ieguva arī 4. vietu maršutā 100cm, līdz ar to ieguva papildbalvu 100 eiro dāvanu karti no veikala «Zirgu stallis».