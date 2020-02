Aizvadīts 14. Arņa Kraukļa piemiņas kauss karatē

2005. gadā 30 gadu vecumā Arnis Krauklis aizgāja mūžībā, bet tuvs viņa draugs – Mareks Lavrinovičs turpināja trenera darbu, kā arī pārņēma Kandavas karatē klubu ‘’Bushido’’. Un jau kopš 2006. gada tiek rīkotas sacensības, lai tādējādi atcerētos bijušo treneri. Sestdien sacensībās startēja 12 komandas no šādiem klubiem – ‘’Karate skola’’, ‘’Bushido’’, ‘’Seibun’’, ‘’Energija’’, ‘’Champions academy”, ‘’WKB’’, ‘’AM Dojo’’, ‘’LKKL’’, ‘’OYAMA’’, ‘’SHUTO’’, ‘’Saldus’’ un‘’IFK’’. Tukuma karatē klubs ‘’Bushido’’ izcīnīja 21 medaļas, no katra metāla pa septiņām, bet Engures karatē klubs ‘’SHUTO’’ ieguva trīs medaļas no tām viens sudrabs un divas bronzas.

Rezultāti kategorijās, kurās godalgotas vietas ieguva mūsu novadnieki: kategorijā zēniem līdz 25 kg, vecuma grupā no 4 līdz 5 gadiem: 1. vietu ieguva Artūrs Bimbiruls no ‘’Karate skolas’’, 2. – Aleksejs Meļņikovs no ‘’Karatē skolas’’, 3. – Marats Mūrnieks no ‘’Shuto’’; zēni līdz 25 kg, no 6 – 7 gadiem: 1. – Raimonds Tatriks no ‘’Karatē skolas’’, 2. – Treviss Circāns no ‘’Karatē skolas’’, 3. – Gustavs Sidorovs no ‘’Bushido’’; zēni līdz 30 kg, 6 -7 gadi: 1. – Marks Svibutovičs no ‘’Karatē skolas’’, 2. – Kristofers Mašinskis no ‘’Bushido’’, 3. – Lukas Jajavi no ‘’Bushido’’; meitenes līdz 35 kg, 8 – 9 gadi: 1. – Diana Kramarova no ‘’Karatē skolas’’, 2. – Vitālija Marnica no ‘’Bushido’’, 3. – Madara Rasmana no ‘’Bushido’’; zēni līdz 30 kg, 8 – 9 gadi: 1. – Saveli Bulanov no ‘’Seibun’’, 2. – Marcis Kleinhofs ‘’Bushido’’; 3. – Markus Šīmanis ‘’Karatē skola’’; zēni līdz 35 kg, 8 – 9 gadi: 1. – Jēkabs Šaripa no ‘’Bushido’’, 2. – Mihails Rešetnikovs no ‘’LKKL’’, 3. – Vitālijs Kuzminovs no ‘’Karatē skolas’’; meitenes līdz 50 kg, 10 – 11 gadi: 1. – Margarita Mekuļjeva no ‘’Bushido’’, 2. – Kameja Bogdanaite no ‘’Energija’’, 3. – Amfisa Kumrova ‘’Bushido’’; zēni līdz 45 kg, 10 – 11 gadi: 1. – Adrians Olants ‘’Bushido’’, 2. – Kajus Kasiliauskas no ‘’Energija’’, 3. – Ronalds Matelsons no ‘’LKKL’’; zēni līdz 50 kg, 10 – 11 gad: 1. – Nikita Terentiev no ‘’Oyama’’, 2. – Vadims Barkovs no ‘’Bushido’’, 3. – Germans Bernatovičs no ‘’AM DOJO’’; zēni līdz 55 kg, 12 – 13 gadi: 1. Pavel Bernatski no ‘’Seibun’’, 2. – Maksim Bruev no ‘’Seibun’’, 3. – Dmitrijs Barkovs no ‘’Bushido’’; zēni līdz 65 kg, 12 – 13 gadi: 1. – Kristians Černovs no ‘’Bushido’’, 2. – Ralfs Ķezberis no ‘’Shuto’’, 3. – Tihon Nazarov no ‘’Oyama’’; zēni līdz 60 kg, 14 – 15 gadi: 1. – Dzintars Dombrovskis no ‘’Bushido’’, 2. – Daniels Bersenevs no ‘’LKKL’’, 3. – Daniels Valentīns Piedeslaipa no ‘’Karatē skolas’’; zēni līdz 75 kg, 14 – 15 gadi: 1. – Dominykas Brazys no ‘’Energija’’, 2. – Tomass Krampužs no ‘’Karatē skolas’’, 3. – Kristers Ķezberis no ‘’Shuto’’; zēni virs 75 kg, 14 – 15 gadi: 1. – Kirils Stecs no ‘’WKB’’, 2. – Marks Deniss Rauda no ‘’Karatē skolas’’, 3. – Jēkabs Gudrais no ‘’Bushido’’; meitenes virs 50 kg, 16 – 17 gadi: 1. – Laura Gailīte no ‘’Bushido’’, 2. – Sanija Berga no ‘’Bushido’’, 3. – Aljona Pamogaiba no ‘’Oyama’’; zēni līdz 75 kg, 16 – 17 gadi: 1. – Klaudijs Jankevics no ‘’Bushido’’, 2. – Aleksejs Pomogaiba no ‘’Oyama’’, 3. – Khvicha Makhachadze no ‘’Champions Academy’’; vīrieši līdz 75 kg, 18+: 1. – Data Futkaradze no ‘’Champions Academy’’, 2. – Anton Beljakovs no ‘’Seibun’’, 3. – Āris Avotnieks no ‘’Bushido’’; vīrieši līdz 85 kg, 18+: 1. – Davit Mskhaladze no ‘’Champions Academy’’, 2. – Justs Grislītis no ‘’Bushido’’; vīrieši virs 85+, 18+ 1. – Jokubas Juženas no ‘’Energija’’, 2. – Jevgēnijs Šerins no ‘’Bushido’’.