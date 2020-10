Vadošie legālie online kazino Eiropā

Lielākā daļa valstu nepārtraukti izdod un pielāgo likumus, lai nodrošinātu legālas azartspēles un gūtu ievērojamu peļņu. Tai pat laikā, citas valstis turpina ieviest ierobežojumus, lai izskaustu azartspēles un palīdzētu cīnīties ar azartspēļu atkarības problēmu. Vērojami tādi ierobežojumi, kā aizliegums pieņemt sponsorēšanu no azartspēļu operatoriem, ļoti ierobežotas reklāmas iespējas, ierobežoti kazino bonusi, un citi.

Iepazīstieties ar vadošo legālo online azartspēļu tirgu Eiropā apskatu!

Spānija

Spānija tiek uzskatīta par vislabāk regulēto online kazino tirgu Eiropā un nesen tā ir izdevusi jaunus likumus, lai pārvaldītu azartspēļu industriju. Tas ir viens no lielākajiem individuālajiem azartspēļu tirgiem globālā mērogā ar pilnvērtīgi regulētu sektoru, kurā pilnvarotās personas pārvalda visas online azartspēļu formas. Tas nozīmē, ka online azartspēļu operatoriem obligāti jāsaņem licence, lai darbotos. Tāpat, Spānijā darbojas arī ārzemju operatori. Lai gan esošais tirgus tiek rūpīgi regulēts, Spānijā online azartspēļu sektors netika legalizēts līdz pat 2015. gadam, kad, pateicoties jauniem likumiem, azartspēles valstī tika atļautas.

Spānijas azartspēļu licence

Spānija bija viena no pirmajām Eiropas valstīm, kas iestājās par online azartspēļu legalizēšanu. Šis sapnis pārvērtās realitātē, kad 2015. gada sākumā jauna likumdošana legalizēja visas online azartspēļu formas. “Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ)” jeb Azartspēļu Pārvaldīšanas direktorāts ir galvenā oficiālā iestāde, kuras pamatuzdevums ir pārvaldīt Spānijas online kazino. Visiem lokālajiem operatoriem ir obligāti jāsaņem direktorāta izsniegta licence. Šis process ietver standarta pārbaudes (operatora vēsture, valdes sastāvs). Tāpat, tiek strikti sekots līdzi reklāmai.

Spēlētāju drošība Spānijā

Spānijas spēlētājiem ir pieeja vienai no labākajām sūdzību iesniegšanas sistēmām. Visiem kazino un azartspēļu operatoriem ir jāspēj nodrošināt spēlētājiem noteiktus drošības pasākumus, un direktorāts uztver spēlētāju sūdzības un atsauksmes ļoti nopietni. Reizēm, licences operatoriem tiek atņemtas spēlētāju sūdzību dēļ, kas norāda uz regulējošās iestādes galveno mērķi – spēlētāju apmierinātība un drošība. Mērķis ir nodrošināt spēlētāja datu konfidencialitāti un saglabāt tos drošībā (ielogošanās datus, informāciju par finansiālajām transakcijām). Līdz ar to, vairāki legāli azartspēļu operatori nodrošina augstu spēlētāju drošības līmeni.

Spānijas azartspēļu sektora nodokļu sistēma

Spānija izvirza pārmērīgas nodokļu prasības pret operatoriem, kas vienmēr ir galvassāpes tiem, kas ir ieinteresēti piedāvāt savus azartspēļu pakalpojumus spēlētājiem šai reģionā. Šobrīd, visiem operatoriem tiek piemērots 25% nodokļu slogs, kas ir pietiekams, lai noturētu operatorus mazās valstīs. Par laimi, Spānija reprezentē vienu no lielākajiem azartspēļu tirgiem Eiropā, līdz ar to, augstā nodokļu sloga radītās grūtības izlīdzinās attiecībā pret gūto peļņu. Spēlētājiem, bez šaubām, ir jādeklarē arī savi no azartspēlēm gūtie ienākumi un nodokļos jāsamaksā 20% no bruto ienākuma. No bingo un online bingo gūtajiem ienākumiem attiecīgi jāsamaksā 15% un 30%. Jūs varat izrēķināt bruto ienākumu, atrēķinot naudu, ko esat iztērējis likmēs no summas, ko esat laimējis.

Itālija

Itālija ir viena no Eiropas valstīm, kurai ir ievērojama ietekme uz mūsdienu azartspēlēm. Valsts valdība nāca klajā ar likumiem, kas ļāva legalizēt online azartspēles 2011. gadā. Tomēr, azartspēles ir neatņemama Itālijas raksturiezīme jau vairākus simtus gadu, un pirmsākumi meklējami Romas Impērijā, kad tika atvērts pirmais kazino. Tas bija 1638. gadā – iedomājieties tik! 2009. gadā, Eiropas komisija pamudināja Itāliju atvērt savas durvis ārvalstu azartspēļu operatoriem, kas likumsakarīgi rezultējās tālākā sektora regulēšanā. Šobrīd, spēlētājiem ir pieeja vairākiem legāliem azartspēļu produktiem gan online, gan offline.

Itālijas azartspēļu licence

Pirms 2009. gada, valsts izsniedza Itālijas azartspēļu licences tikai vietējiem operatoriem. Tomēr, pēc tam, kad Eiropas Savienība izvirzīja sankcijas, Itālija beidzot atļāva ārvalstu jurisdikcijām piedāvāt azartspēļu pakalpojumus tās tirgum. Detalizēta informācija tika publicēta 2009. gadā “Abruzzo Decree” (likums, kas regulē online azartspēļu tirgu Itālijā). Itālija var lepoties ar otru lielāko azartspēļu tirgu Eiropā, tāpēc operatoriem nav iebildumu pret striktām finansiālām, tehniskām un sociālām prasībām, kuras izvirza regulējošā iestāde. Visiem online azartspēļu operatoriem ir jāsaņem azartspēļu licence no “Amministrazione Autonoma del dei Monopoli di Stado Stato” jeb iestādes, kas administrē valsts monopolo uzņēmumu darbību.

Tāpat, operatoriem ir jāveic autorizācijas process, kuru vada AAMS akreditēta sertifikācijas iestāde.

Spēlētāju drošība Itālijā

Itālijai ir strikti likumi, un visiem kazino operatoriem ir tiem jāseko. Tie ietver tādus faktorus, kā derīgu azartspēļu licenču iegūšana, to savlaicīga atjaunošana, autorizācijas procesa pabeigšana, visu spēļu un godīgu rezultātu auditēšana, kā arī, adekvāti drošības pasākumi, kas pasargā spēlētāju. Legālie online kazino izmanto advancētu SSL šifrēšanu, 24/7 vīrusu skenēšanu, vienreizējas paroles, dubulto verifikāciju, drošas maksājumu metodes un vienotus klientu atbalsta kanālus. Tāpat, operatoriem ir jāspēj savlaicīgi nodrošināt laimestu izmaksa spēlētājiem. Tie kazino, kam neizdodas ievērot likumus un standartus, tiek sodīti, vai arī to licences tiek anulētas.

Itālijas azartspēļu sektora nodokļu sistēma

Itālijas valdība apliek ar nodokļiem laimestus, kas pārsniedz 500 eiro, un Itālijas rezidentiem ir jādeklarē visi no azartspēlēm gūtie ienākumi to gada ienākumu deklarācijā. Kā jau otram lielākajam azartspēļu tirgum pienākas, tas ir spiests maksāt samērā augstus nodokļus. Valdība alkatīgi apliek ar nodokļiem gan individuālu spēlētāju, gan operatoru gūtos ienākumus. Azartspēļu nodoklis sastāda 6% no neto ienākuma (atņemiet no gūtā laimesta summu, ko esat iztērējis likmēs), ja laimests pārsniedz 500 eiro, un tuvākajos mēnešos tas varētu pieaugt līdz 10%. Loteriju laimesti arī tiek aplikti ar nodokli 6% apmērā, kas varētu pieaugt līdz 8%, kad valdība veiks izmaiņas nodokļos. Spēlētājiem no ārzemēm gan tas neradīs problēmas.

Latvija

Par spīti tam, ka Latvija ir salīdzinoši maza Eiropas Savienības valsts, tās ambīcijas azartspēļu sektorā ir apbrīnojamas. Pirmsākumi azartspēļu legalizēšanai Latvijā meklējami jau 1994. gadā, kad prezidents G. Ulmanis izdeva rīkojumu par izložu un azartspēļu nodevu un nodokļu tiesību akta izdošanu.

Sākot ar 2006. gada 1.janvāri, Latvijā ir pieņemts Azartspēļu un izložu likums, kas regulē kazino operatoru darbību un loteriju procesu. Pēdējo gadu gaitā, azartspēļu sektorā novērojamā izaugsme ir bijusi tiešām strauja.

Casinox.lv ir apkopojis Latvijā licencētus online kazino, lai Jūs spētu izvērtēt labāko piedāvājumu tirgū.

Latvijas azartspēļu licence

Lai azartspēļu operators likumīgi darbotos Latvijā, tam ir jāsaņem Latvijas Republikas Izložu un Azartspēļu Uzraudzības Inspekcijas izsniegta licence. Ir četras kategorijas: organizēšanas licence, vietas licence, interaktīvā licence un veiksmes spēles licence. Latvijā ir 16 licencēti kazino operatori, tie visi ir pieejami Latvijas Republikas Izložu un Azartspēļu Uzraudzības Inspekcijas mājaslapā. Starp licencētajiem online kazino operatoriem ir laimz.lv, synottip.lv, betsafe.lv, “Mr Green”, kura mājaslapa drīzumā arī būs pieejama azartiskiem spēlētājiem, olybet.lv, optibet.lv, pafbet.lv, 11.lv.

Interaktīvo azartspēļu (tikai online) licence Latvijā operatoram izmaksā 200 000 eiro.

Spēlētāju drošība Latvijā

Latvijas online azartspēļu operatori izmanto visus nepieciešamos drošības pasākumus: advancētu SSL šifrēšanu, divpakāpju verifikāciju, personas dokumentu pārbaudi, datu drošības noteikumus (gan personas datu, gan finanšu datu), lai pasargātu spēlētājus no personas datu un karšu datu noplūdes. Azartisku spēlētāju īpastvars attiecībā pret iedzīvotāju skaitu Latvijā ir ievērojams, un tiek darīts viss nepieciešamais, lai regulētu šo sektoru. Tāpat, tiek rūpīgi sekots līdzi azartspēļu atkarības problēmai un piedāvāta anonīma palīdzība tai iedzīvotāju daļai, kas cieš no tās.

Latvija var lepoties ar sakārtoto azartspēļu sektoru un tā atbilstību normatīviem. Nelegālie operatori pazūd tikpat ātri, cik parādās, jo Latvijas Republikas Izložu un Azartspēļu Uzraudzības Inspekcija monitorē azartspēļu sektoru ar lielu uzcītību.

Latvijas azartspēļu sektora nodokļu sistēma

Kā jau visās valstīs, kurās ir legalizētas azartspēles, ir ieviesta arī nodokļu sistēma, kas uz tām attiecas. Azartspēļu nodoklis kazino operatoram, kas tiek piemērots totalizatoram un derībām, sastāda 15% no gūtajiem ienākumiem. Bingo – 10% no ienākumiem. Neatkarīgi no spēles veida, online kazino piemērojamais nodoklis sastāda 10% no gūtajiem ienākumiem.

Visiem spēlētājiem, bez šaubām, arī ir jādeklarē savi no azartspēlēm gūtie ienākumi. Ar nodokli 23% apmērā tiek aplikti laimesti, kas pārsniedz 3 000 eiro. Laimestus, kas pārsniedz 55 000 eiro, apliek ar nodokli 31,4% eiro apmērā.

Citi reģioni ar legālu un regulētu azartspēļu tirgu

Online azartspēles dominē globālajā azartspēļu tirgū gadu no gada, un Eiropā tās turpina būt vadošajās pozīcijās. Lielbritānija, Itālija un Spānija ir vadošie azartspēļu tirgi Eiropā, taču arī Vācija, Dānija, Francija un Latvija ir piedzīvojusi ievērojamu izaugsmi azartspēļu sektorā. Eiropas Savienībā novērojams vidējs nozares augšanas temps (10% gada laikā), un Lielbritānijas bet365.com azartspēļu platforma dominē lielākajā daļā reģionu. Eiropas Savienībai ir arī vairākas regulējošās iestādes ar jurisdikcijām dažādās valstīs. To skaitā ir Maltas Azartspēļu komisija (MGA), Aldernejas Azarstpēļu kontroles komisija (AGCC), Apvienotās Karalistes Azartspēļu komisija (UKGC), Lielbritānijas Azartspēļu komisija (GBGC), un citas.

Noslēgums

Eiropas azartspēļu tirgus ieņem līdera pozīcijas pasaulē, pateicoties straujajai izaugsmei daudzās valstīs. Vairāku valstu valdības ir mainījušas virzienu – no azartspēļu aizlieguma tās ir pārslēgušās uz azartspēļu legalizēšanu, tādējādi izveidojot legālu industriju, kas pakļauta augstām prasībām. Spēlētaji Lielbritānijā, Itālijā, Spānijā, Francijā, Dānijā, Vācijā un Latvijā jau spēlē online kazino regulāri.

Citi reģioni tikmēr arī ver vaļā durvis ārvalstu azartspēļu pakalpojumiem, sagatavojot augsni tirgum, kas pakļauts paaugstinātam regulēšanas līmenim un prasībām.

Tiecoties pēc ienākumiem, kas tiek gūti no azartspēļu industrijai uzliktajiem nodokļiem, visu valstu valdības ar lielu entuzismu būs gatavas regulēt azartspēļu operatorus un standartus.