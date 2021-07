Koncertprogramma «Marhils un draugi» – Kandavā un Dobelē

Šī pati koncertprogramma skanēs arī 20. augustā plkst. 20 Dobelē, Ķestermeža estrādē, kur Ulda Marhileviča dziesmas izdziedās Igo un Aija Andrejeva.

«Vienkārši nāciet klausīties, jo būs visplašākais repertuārs – dziesmas no dažādiem laikiem: sākot no «Lūguma», kuru kādreiz dziedāja Mirdza Zīvere; protams, «Tikai tā» un daudzas citas no «Liepājas brāļu» repertuāra, «Mēs varam līdzās būt»; fragmenti no dziesmu spēles «Tobāgo»; manas Raimonda Paula dziesmu aranžijas; protams, arī dziesmas no grupas «Remix», Aijas Andrejevas, Igo un Ivo Fomina repertuāra,» par to, kas sagaidāms šajos koncertos, saka komponists.

«Mana vasara ir izdevusies, ja varu uzstāties kopā ar Uldi, un mēs ar viņu kopā koncertējam jau sešus gadus. Vienmēr esmu priecīga par šādu iespēju, turklāt šovasar būs divi koncerti, tāpēc vasara būs izdevusies! Turklāt šajos abos koncertos būsim lieliska kompānija,» gandarījumu pauž dziedātāja Aija Andrejeva. «Man Ulda dziesmas ir ļoti mīļas, un vienmēr tās izpildu ar lielu baudu un prieku. Šajos koncertos dziedāšu gan solo, gan, iespējams, kādu duetu kopā ar Ivo Fominu. Pagaidām galīgais repertuārs vēl nav zināms, taču ceru, ka Marhils man uzticēs nodziedāt dziesmu «Vēl», kuru savulaik dziedāja Mirdza Zīvere un kura nu ir mana mīļākā Ulda komponētā dziesma. Nu jau man ir radusies sajūta, ka tā ir mana dziesma, jo arī neviens pašas koncerts man nav iedomājams bez šīs dziesmas. Tas koncertos allaž ir absolūts «sprādziens», un ja vēl varēšu to dziedāt kopā ar pašu Uldi… Tajā visā ir kaut kāda maģija!» piebilst Aija.

Koncertus varēs apmeklēt pret «Covid-19» vakcinētas vai «C19» pārslimojušas personas, pie ieejas koncertā uzrādot atbilstošu sertifikātu un personību apliecinošu dokumentu.

Biļetes uz koncertiem var iegādāties «Biļešu Paradīzes» tīklā.