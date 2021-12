Kolagēna uztura bagātinātājs radīts Latvijā

Kamēr uztura bagātinātāji paši par sevi ir diskutabls jautājums sabiedrībā jau sen, vislabāk ir lietot tādus uztura bagātinātājus, ko ķermenis pats neizstrādā vispār vai arī dara to limitētā daudzumā. Kolagēns ir viens no šādiem – tā izstrāde un uzkrāšanā ķermenī notiek jau atrodoties mātes dzemdē, taču, vidēji līdz 40 gadu vecumam, izstrāde paliek arvien lēnāka un organisms trūkstošo ņem no rezervēm, kas palēnām izsīkst.

Palīdzi ķermenim atjaunoties

Veselīgs dzīvesveids ir laimīga un fiziski aktīva cilvēka darbības rezultāts. Šis jēdziens zem sevis slēpj visu – sākot ar to, ko mēs ēdam un beidzot ar to kāds ir katras dienas ritms no mošanās līdz gulētiešanai. Ķermeņa degviela ir pārtika, ko uzņemam ikdienā, vitamīni un vide, kurā atrodamies. Uztura bagātinātāji var palīdzēt uzņemt trūkstošās vielas un vitamīnus, kas neapstrīdami ir pilnvērtīga uztura sastāvā. Kolagēns ne tikai palīdz ādai, nagiem un matiem uzlabot stiprumu un veselīgumu, bet arī nodrošina svarīgas iekšējo orgānu funkcijas. Cilvēka ķermenis ir sarežģīts un komplicēts mehānisms, un tieši tādēļ, papildus uzņemtais kolagēns tiks novirzīts tieši to funkciju pildīšanai, kur tas trūkst visvairāk.

Lieto kā piedevu ikdienas maltītēm

Kolagēna uztura bagātinātājs tiek uzņemts hidrolizētā formā, jo šādi organismam to ir vieglāk pārstrādāt. Kolagēns sastāda lielu daļu no ķermenī esošajiem proteīniem un var droši apgalvot, ka tas ir neaizstājams. Kolagens.lv piedāvā iegādāties Latvijā radītu un Francijā ražotu hidrolizēta kolagēna pulveri, kas ir ērti lietojams ikdienā kā piedeva ēdieniem un dzērieniem. Ņemot vērā to, ka tam nav nedz garšas, nedz smaržas un tas nemaina pārtikas un šķidrumu struktūru, tas nerada nepatīkamu piegaršu. 450 ml iepakojums pietiek lietošanai pusotra mēneša garumā.