Satiksmes ierobežojumi 18. jūlijā Tukumā

Ielas, kuras būs slēgtas līdz 15.00:

No 8.30 Lielā iela būs slēgta no Pauzera ielas virzienā uz centru, bet 10 min pirms startiem (no 9.30 – 10.15 un no 12.30-13.15) Lielā ielā pilnībā slēgta jau no Kandavas ielas, tas ir no Šekumkroga.

Dārza iela no Talsu ielas puses,

Nobrauktuve uz Talsu ielu Talsu, Kurzemes un Tirgus ielas aplī,

Pasta ielas krustojums ar Talsu ielu Nr. 3

Pasta ielas krustojums ar Elizabetes ielu

Satiksmes kustība abos virzienos Pasta ielā no Rimi stāvlaukuma līdz pārbrauktuvei Dzelzceļa stacijai Tukums I.

Ierobežota kustība būs:

Ielas, kurās būs ierobežota (regulēta) satiksme:

Aptuveni no 10.00-10.40 Kā arī no 13.00-13.40 būs ierobežota satiksme Stadiona iela, Katrīnas laukumā, Dārzniecības ielā, Krasta ielā,

Aptuveni no 10.15-10.50 un 13.15.-13.50. būs ierobežota satiksme Dārzniecības-Veidenbauma, Dārzniecības-Baložu ielu krustojumi.

No 10.15-11.00 un no 13.15-14.00 būs ierobežota satiksme Meža ielā krustojumos ar Krasta ielu un Melnezera ielu.

Posms pa Meža ielu līdz apļa krustojumam ar Rīgas un Dzelzceļa ielu būs sašaurināta ielas braucamā daļa.

Sacensību dalībnieki, ievērojot iepriekš minētos ierobežojumu starta laikā, drīkstēs iebraukt uz auto stāvvietu, kas atradīsies Pauzera pļavās (1. laukums).