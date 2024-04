Atkāpjas no komitejas vadītāja amata

Domes priekšsēdētājs uzņemas atbildību. Kā?

Deputāti pieņēma M. Limanska iesniegumu zināšanai un pēc pašvaldības vadītāja Gundara Važas ierosinājuma par jauno komitejas priekšsēdētāju apstiprināja Imantu Valeru no partijas «Latvijas reģionu apvienība». Kā piebilda G. Važa, tā kā I. Valers jau ieņem algotu amatu pašvaldībā, papildus par komitejas vadīšanu viņam maksāts netiks. I. Valera prombūtnes laikā komiteju vadīs Gunda Cīrule, kas tālāk vadīja arī šo sēdi. G. Važa pēc šīm izmaiņām garos skaidrojumos sēdes laikā neieslīga, vien atzina, ka atbildība par situāciju jāuzņemas viņam, ko arī dara, un uzskata, ka vienmēr var sadarboties labāk…

Tukuma novada sadalītāja nevar būt domes vadībā, – tā Limanskis

Jau pēc sēdes M. Limanskim vaicājām par šādas rīcības iemesliem. Viņš skaidroja, ka jau iepriekš izteicies: nav lielas jēgas no tādas komitejas, kurā ir vien pāris lemjami jautājumi un daži informatīvi, vai tikai informatīvi jautājumi. ”Tāpēc es ierosināju apvienot Vides un komunālo jautājumu komiteju ar Tautsaimniecības un teritoriālās attīstības komiteju, jo dažu jautājumu dēļ nav vajadzības pēc komitejas. Bet, runājot par aiziešanu no komitejas priekšsēdētāja amata, – es ceru, ka šis lēmums ikvienam liks padomāt par to, ka cilvēks, kurš kūrē Kandavas un pagastu atvienošanos no novada, nevar būt domes priekšsēdētāja vietnieks (Domes priekšsēdētāja vietniece sociālajos jautājumos Inga Priede.– Red.). Šis mans lēmums nav radies vakar, tas visiem bija zināms un par to ir runāts ilgi un daudz.

– Līdz ar šo lēmumu partija «Tukuma pilsētai un novadam» zaudē komitejas priekšsēdētāja amatu.

– Man tas nekad nav bijis aktuāli.

– Bet partijai?

– Ar partiju esmu šo jautājumu izrunājis un guvis atbalstu. Es neredzu citu variantu, kā mēs varam savu nostāju paust.

– Jūs domājat pāriet opozīcijā?

– Noteikti nē. Neuzskatu, ka būtu jāveido opozīcija vai vēl kas cits, bet mēs šos jautājumus uztveram nopietni, uzskatām, ka komunikācijā ir problēmas, un tās ir jārisina.

Līdz Tukumam jautājumi nenonāk

– Kāpēc vienkārši nevirzījāt jautājumu par domes priekšsēdētāja vietnieka atbilstību ieņemamajam amatam?

– Šādam lēmumam bija jābūt 28. februārī. Es šādus jautājumus uz sēdi nevirzu.

– Bet varējāt virzīt.

– Protams, ka es varēju, bet – kopumā mūsu komanda ir ļoti laba. Un mums arī uz priekšu ir jātupina strādāt vienoti visa novada labā. Kad vajadzēja Jaunpils pilij mainīt jumtu, mēs visi par to nobalsojām. Kad vajadzēja Engurē saglabāt skolu, mēs visi par to iestājāmies, tāpat kā par vajadzībām Tukumam un Kandavai. Bet tai brīdi, kad pēkšņi parādās jautājums par Kandavas atvienošanos, vairs nav skaidrs, kas tas ir – vai mēs vispār esam vienoti, vai nē?!

– Vai, runājot par savstarpējo komunikāciju, ir vēl kādas problēmas?

– Mēs braucam uz pagastiem, klausāmies, ko runā iedzīvotāji un konsultatīvās padomes, un dzirdam, ka daudzi jautājumi, piemēram, Kandavā nav izdarīti un galvenokārt, kā uzskata iedzīvotāji, – ”Tukuma dēļ“]. Bet… šie jautājumi līdz Tukumam vispār nav atnākuši, tad kā mēs par tiem būtu varējuši zināt, ja šie iesniegumi līdz mums nenonāk?! Tāpēc arī pieņēmu šādu lēmumu.

