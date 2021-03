Netālu no gāzes vada Jaunpils novadā applūdis ceļš/Papildināts/

Viņš pastāstīja, ka Jurģu pusē, netālu no gāzes vada, pārplūdis ceļš: “Līdz Jurģiem aizbraukt netraucēja, tādēļ arī tik ļoti par to nesatraucāmies. Tur vairāk var komentēt VAS «Latvijas valsts ceļi». Bet par kopējo situāciju novadā varu teikt, ka plūdi mums – novada centrā – aizgāja secen. Tas – pateicoties tam, ka spējām ātri noreaģēt. Jā, bija moments, kad ūdens līmenis pacēlās diezgan augstu, bet mēs uz diennakti pavērām Jaunpils ezera slūžas un plūdus novērsām. Slūžas mums ir salīdzinoši jaunas, un tas mums ļauj ūdens līmeni pils ezerā regulēt, jo pie mums tā ir, ka viss ūdens, kas kūstot tek, vienmēr atduras tieši Pils ezerā un pēc tam aiziet tālāk uz Apsaujas ezeru un Abavu. Šodien jau slūžas atkal ir iepriekšējā augstumā. Par Viesatām?! No turienes man nav nekādu ziņu par to, ka kaut kas būtu applūdis, pārplūdis. Ja nu vienīgi kādā vietā ūdens no lauka mazliet paskalojies pāri ceļam. Nē, nekas traks tur nav novērots”.

Bez gāzes speciālistu atļaujas, darbus turpināt nevar…

Sazinājāmies arī ar VAS «Latvijas Valsts ceļi» Kurzemes reģiona Tukuma nodaļas vadītāju Hariju Lācaru. Viņš pastāstīja, ka ūdens pārrāvis V1428 ceļa Jurģi – Jostas stacija 4,5. kilometrā. Tas pārskalots gāzes vada tuvumā, un tas – gāzes vada tuvums – savukārt apgrūtina ceļa labošanas darbus. Stāsta H. Lācars: “Pašlaik visus darbus veic «Latvijas autoceļu uzturētājs», darba vadītājs – Egīls Reide. Gāzes vadam ir desmit metru aizsargjosla, tādēļ bez vienotā dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas operatora «Conexus Latvija» atļaujas un uzraudzības mēs neko nedrīkstam darīt. Gāzes vads nav izskalots, bet tajā ceļa daļā, tas ir ļoti sekli. Tur gāzes speciālistu klātbūtnē ceļa grunts un ceļa segums jāpieblīvē ar rokām, jo, izmantojot tehniku, ir bažas, ka šo gāzes vadu varētu saspiest vai kaut kādā citā veidā deformēt, un tad, iespējams, darbības rezultātā caurulē varētu rasties kāda plaisa. Jo caurules ir vecas, tās varētu būt liktas 70., 80. tajos gados. Ceļš nav pārāk liels, un arī automašīnu noslogojums pa to nav liels, tādēļ notikušais nerada tik lielas problēmas.” Kā apliecināja H. Lācars, ūdens pāri ceļam vairs netekot, par ūdens nedarbiem liecinot tikai bedre, kas jāaizrok, un tas notikšot tuvākajās dienās.

!!!Šodien, 2. martā, satiksme šajā ceļa posmā ir atjaunots!!!