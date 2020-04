Jaunpilī lemj par bērnu ēdināšanu un kultūras nama jumtu

Maznodrošinātās un daudzbērnu ģimenes nodrošinās ar pārtikas pakām

Pirmais darba kārtības jautājums bija par brīvpusdienu nodrošināšanu skolēniem. Par to ziņoja sociālās nodaļas vadītāja Inita Lapiņa: “Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem, bija ieteikums lemt nodrošināt brīvpusdienas Jaunpils novada pašvaldībā deklarēto 1.-9. klases skolēniem, kas nāk no trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm . No 7. aprīļa tiks izsniegta pārtikas paka mēnesim par summu (0.71 eiro), kas bija paredzēta bērnam ēdināšanai skolā. Pārtikas pakas pēc iepriekš sastādīta grafika piegādās IK «Niedres. O» un tālāk sociālais dienests nodrošinās bezkontakta piegādi cilvēkiem (Kopumā tās būtu 35 pakas, aizvestas 30, jo no piecām ģimene ir atteikusies.) Priekšsēdētāja L. Gintere piebilda, ka šādā veidā tiks apgūta valsts piešķirtā nauda, kas dota brīvpusdienām, līdz ārkārtas situācijas beigām. D. Adiņai radās jautājums par to, kādām ģimenēm tiks piešķirtas pārtikas pakas – vai tās būs ģimenes, kurās ir trīs bērni un vairāk, un vai līdz 24 gadiem, kā noteikusi valsts? Bet L. Gintere skaidroja, ka sākotnējais lēmums bijis tās piešķirt daudzbērnu ģimenēm, kurās ir bērni līdz 9. klasei, bet… ”Izvērtējot pašreizējo situāciju, varētu šo vecumu paaugstināt līdz 12. klasei vai pat līdz likumā noteiktajiem 24 gadiem, bet tādā gadījumā samazinātos pakas vērtība,” tā L. Gintere. Bet esot jāsaprot, vai tas ir ķeksīša pēc – tāpēc, ka valsts dotā naudas summa jāapgūst, vai arī ir reāli jāpalīdz cilvēkiem, kam tas tiešām ir nepieciešams. D. Adiņas priekšlikums bija noteikt vecumu līdz 19 gadiem, jo tas ir vecums, kādā bērns pabeidz skolu. Un piebilda, ka tiem jauniešiem, kas mācās tehnikumos, stipendijas ir saglabājušās. Deputāti lēma, ka pārtikas pakas tiks piešķirtas daudzbērnu, maznodrošinātajām un trūcīgajām ģimenēm, kurās ir bērni līdz 19 gadiem (ieskatot). Taču, ja kādai ģimenei ir problēmas, kam bērni pārsniedz šo vecumu (līdz 24 gadiem), tai personīgi jāvēršas sociālajā dienestā.

Viestu kultūras namam vajadzīgs jauns jumts

Par pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu «Viekaļas» un «Jaunviekaļas» (Viesatu pagasta pārvaldes un kultūras nama ēka) jumta seguma atjaunošanu pastāstīja P. Baranovskis: “Ir sācis tecēt Viesatu kultūras nama jumts. Lietus laikā ūdens tek arī zālē. Situācija tika izvērtēta uz vietas kopā ar ekspertu un tika konstatēts, ka ir jāmaina viss jumta segums. «Viekaļu» jumts tika mainīts pirms 10 gadiem, bet «Jaunviekaļām» tas nav mainīts no ēkas celšanas. Jāsaka gan, ka ne viens, ne otrs jumta segums nav labā stāvoklī, tādēļ visa platība ir jāliek no jauna. Ir lūgts uztaisīt tāmi visiem 1 470 m². Salīdzinot ar citiem piedāvājumiem izvēlēts lētākais un labākais variants par 19 187, 35 eiro. Iepirkums tika veikts, aptaujājot un veicot tirgus izpēti. Un firma dod arī 30 gadu garantiju.”

