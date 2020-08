«Jaunkalnos» Jaunpilī – negaidīti papildu darbi

Par to, kā darbi rit ambulances ēkā «Jaunkalni», pastāstīja novada domes izpilddirektors Pēteris Baranovskis: “Vēlme ir šo ēku sataisīt tā, lai kādu laiku pie tās vairs nebūtu jāatgriežas. Mēs daudz ko paredzējām, bet ir lietas, ko mēs nevarējām paredzēt, jo cauri sienām redzēt nevaram. Līdz ar to šīs lietas projektā neparādījās… Bet būvnieks skrupulozi turējās pie projekta, taču bija dažādi risinājumi, kas nāca klāt, bet nebija paredzēti. Tai skaitā atklājās arī ļoti dīvainas lietas – tā, piemēram, caurums sienā, kas bijusi it kā ventilācija, bet izrādījās, ka tas iziet… blakus istabā… Tā nu uztaisījām jaunas caurules, kam izvads ir laukā. Tāpat arī pagraba trepes izskatījās labas, bet, kad pa tām sāka staigāt, pēdējie pakāpieni salūza. Arī runājot par kanalizācijas risinājumu, sākumā domājām, ka tas nekas sarežģīts nebūs – salaidīs kopā pāris caurules, un darīts, bet, kad visu atrakām vaļā, izrādījās, ka tās ir dažādos līmeņos un arī kontrolaka ir jātaisa lielāka.” Kā par nelaimi būvniecības laikā nosprūdusi arī blakus esošās Jauniešu centra ēkas kanalizācija. Arī tur bijis jāmeklē risinājums – cēluši augšā bruģi un paši visu sataisījuši, bet bruģi arī jāliek atpakaļ, tādēļ uzrunājuši speciālistus, kas ir iesnieguši tāmi. Vēl dakterim bijusi sūdzība, ka no logiem ziemā pūšot vējš. Tad nu nācies izsaukt arī logu speciālistus, kas izvērtējuši, ka visas logu gumijas, kuru funkcija arī būtu aizturēt vēju, ir sabojājušās. Kopā ar durvīm tās esot 22 vienības, kam jāveic apkope, un uz katru vienību tie esot no 45 līdz 50 eiro. Un tas viss kopā sastādot nepilnus 4 000 EUR (precizētās tāmes būs sagatavotas uz domes sēdi). P. Baranovskis: “Katrā ziņā lielākie darbi – kanalizācija, ūdens, ventilācija, elektrība… – jau būs pabeigti. Un es ceru, ka arī apkures sistēma, kas ir pa jaunu ievilkta, ziemas sezonā labi kalpos. Tā kā var teikt, ka māja būs piedzīvojusi pamatīgu atjaunošanu.”