Kāpēc jāmaksā par uzkrājuma fondu un apkures datu monitoringu?

– Neko tamlīdzīgu neesmu saņēmis. Kamēr nesaņemšu pamatotus paskaidrojumus par jaunajām izmaksu pozīcijām, es par tām nemaksāšu!

Redakcija: SIA «Jauntukums» direktore Elīna Lāce skaidroja, ka, pamatojoties uz dzīvokļu īpašnieku jau 2019. gada augustā pieņemto lēmumu, tiek attālināti regulēta apkure dzīvokļos, vadoties gan no gaisa temperatūras, gan no mitruma līmeņa, jo iepriekš bija saņemtas sūdzības, ka dzīvokļos ir auksts. Šis risinājums esot ļāvis ietaupīt siltumu. Līgums tiek slēgts uz gadu, un 2020. gada decembrī tas tika pagarināts, taču, ja iedzīvotājiem ir iebildumi, to var pārtraukt, protams, ja tādās domās būs īpašnieku vairākums, bet līdz šim sūdzību neesot bijis. Kas attiecas uz uzkrājuma fondu, atbilstoši normatīvajiem aktiem tāmes bijušas izstrādātas, un par to bija pielikts paziņojums, ka ar tām ikviens var iepazīties: “Protams, tagad tāmes jau ir sagatavotas, bet, ja dzīvokļu īpašniekiem ir iebildumi vai arī, viņuprāt, ir jāveic citi darbi, mēs varam par to visu runāt, jo līdz 15. oktobrim vēl ir laiks. Par visu varam vienoties, bet ir arī jāsaprot, ka mājās ir jāiegulda. Par šo naudu mēs remontējam kāpņu telpas, mainām komunikācijas. Piemēram, ar pašvaldības līdzfinansējumu par šo naudu Jelgavas ielā 21, 19 un 23 likvidējām sauso kanalizāciju un pieslēdzāmies pilsētas kanalizācijas tīkliem. Visi šie darbi tiek veikti iedzīvotāju labā, taču, kā jau teicu, ja ir cits viedoklis par to, ko un kā darīt, aicinu nākt un runāt, lai varētu laikus saplānot nākamā gada darbus.”