Pasākumi jūlija izskaņā Tukuma pusē

Mūzikas un garšas baudīšana

Sestdienas, 24.jūlija vakarā pulksten 20.00 uz koncertprogrammu “Valodiņa” Zantes pagasta estrādē aicina Mārtiņa Kantera (Ruska) “Nevainīgais Trio”. Pie taustiņiem muzicēs Andris Kauliņš, pie bungām – Edijs Šimiņš. Ieeja pasākumā bez maksas. Pie ieejas jāuzrāda derīgs digitālai sertifikāts un personu apliecinošs dokuments. Pasākumu var apmeklēt arī bērni līdz 12 gadu vecumam. Adrese: Zantes pagasta estrāde, Zante, Zantes pagasts, Tukuma novads. Vairāk informācijas www.kandava.lv

Jaunpils pils krogs svētdien, 25.jūlijā aicina uz Jaunpils pils 720. dzimšanas dienas 2.branču pils zaļajā laukumā. Par gastronomisko baudījumu būs parūpējies Pils kroga šefpavārs Artūrs Aumalis, savukārt par muzikālo fonu rūpēsies ģitārists Ēriks Upenieks. Dalība brančā piesakāma līdz 23.jūlijam pa tālruni 28338860. Vietu skaits ierobežots. Adrese: Jaunpils pils, Jaunpils, Jaunpils pagasts, Tukuma novads. Vairāk informācijas pa tālruni 28338860, www.facebook.com/Jaunpilspils

Svētdienas pēcpusdienā, pulksten 16.00 uz koncertu Kandavā, brīvdabas estrādē “Ozolāji” aicina “Marhils un draugi”. Tajā piedalīsies arī Ivo Fomins, Aija Andrejeva, Igo un Antra Stafecka. Par pavadījumu parūpēsies instrumentālā grupa. Koncerts pieejams tikai vakcinētām vai COVID-19 izslimojušām personām, uzrādot derīgu sertifikātu un personu apliecinošu dokumentu. Vietu skaits ierobežots. Biļetes iespējams iegādāties www.bilesuparadize.lv/lv/event/99797. Adrese: Brīvdabas estrāde “Ozolāji”, Kandava, Tukuma novads. Vairāk informācijas www.kandava.lv

Jau nākamās nedēļas viducī – trešdienā, 28.jūlijā vasaras skaņu un garšu piedzīvojumu izbaudīt aicinās Valters Pūce un Dainis Tenis koncertprogrammā “Radīts Latvijā” Jaunpils pilī. Šoreiz mākslinieki uzstāsies uz pils ezera pontona, bet apmeklētāji tiks sēdināti pie galdiņiem apkārt ezeram. Tiks pasniegtas vieglas uzkodas un šampanieša glāze. Ierašanās no plkst. 18:00. Koncerta sākums pulksten 19.00. Biļetes nopērkamas biļešu paradīzes kasēs un arī Jaunpils pilī. . Adrese: Jaunpils pils, Jaunpils, Jaunpils pagasts, Tukuma novads. Vairāk informācijas pa tālruni 26101458, www.facebook.com/Jaunpilspils

Savukārt Šlokenbekas muižā trešdienas, 28.jūlija vakarā visus priecēs Katrīna Gupalo un Andrejs Osokins koncertprogrammā “No Ņujorkas līdz Parīzei”. Programmā spilgtākie priekšnesumi no dziedātājas Katrīnas Gupalo un pianista Andreja Osokina veidotajām izrādēm “100 gadi ar Piafu” un “After Midnight / Pēc Pusnakts”. Biļetes nopērkamas biļešu paradīzes kasēs. Adrese: Šlokenbekas muiža, Milzkalne, Smārdes pagasts, Tukuma novads. Vairāk informācijas pa tālruni 28301020, www.facebook.com/SlokenbekasMuiza

Romantiskās aktivitātes dabā

Saulrieta un saullēkta laivu braucienus Ķemeru nacionālajā parkā katru nedēļu piedāvā laivu kompānija “Ozolaivas”. Vēl jūlijā laivu braucieni paredzēti – 23. jūlijā pulksten 18.40, 24.jūlijā pulksten 4.10 no rīta, 25.jūlijā pulksten 18.40, 28.jūlijā pulksten 18.30 un 30.jūlijā pulksten 18.30, bet 31.jūlijā pulksten 4.30 no rīta. Ir iespēja doties ar laivu apskatīt Lielā Ķemeru tīreļa purvu ezerus un vērot neskarto dabu. Pasākuma ilgums ir 3-4 stundas, ieskaitot sagatavošanās un atpūtas pauzes. Laivošana notiek uzpludinātā bijušajā kūdras lauka ezerā, desmitiem saliņu un kanālu labirintā. Braucienā līdzi dodas pavadošā laiva ar pieredzējušu gidu, lai dalībniekus izvestu pa interesantāko maršrutu purva ūdeņu valstībā. Pieteikšanās obligāta – https://ozolaivas.lv/. Tikšanās vieta – Ķemeru tīreļa A malā, pie šosejas P-101. Vairāk informācijas pa tālruni 23202900 un www.ozolaivas.lv/events/month/2021-07/.

Doties piedzīvojumā ar SUP un iepazīt nepieradināto dabu svētdien, 25.jūlijā no pulksten 11.00 piedāvā kompānija “Advaita Adventures”. Iztēlojies, kā iebrauc uz SUP dēļa cilvēka neskartā un neievainotā dabas oāzē: viss apkārt šķiet pieklusis, vien putnu dziesmas un sasaukšanās. Dabas neskarta varenība kā brīnums un kā dārgums. Tādā vietā mostas patiesa cieņa pret dabas daudzveidību un īsts prieks, ka mums ir iespēja to piedzīvot! Piedzīvojuma ilgums apmēram 4 stundas. Pieteikšanās ieprikeš obligāta, to var veikt šeit: https://ej.uz/wsq7.

. Tikšanās vieta – DUS “Virši”, “Valdaiši” pie apļa uz A-10 šosejas, Smārdes pagasts, Engures novads. Vairāk informācijas pa tālruni 26767222, www.advaitaadventures.lv

Tiekamies Tukumā vasarā!

