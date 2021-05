 Jaunpils ezera daļu plāno nodot privatizācijai

“Nezinu, vai esat informēti, bet Jaunpilī ir uzsākta iedzīvotāju aptauja par to, vai nodot Jaunpils ezera daļu atsavināšanai. Informācija par to [domes] mājas lapā visu laiku mainās. Ja sākumā bija, ka nodos ezeru vietējam uzņēmējam, tad tagad jau tas ir pazudis un aicinājums uz aptauju, manuprāt, ir maldinošs…Pirmkārt, man jautājums, vai tā maz drīkst, ka pārdod vai nomā pašvaldības īpašumu tikai konkrētām uzņēmējam? Otrkārt, ko nozīmē, ka tiks saglabāta pieeja ūdenstilpnei? Bez maksas vai tomēr par maksu? – tas nepaliek skaidrs. Vēl arī tas, ka turpat blakus dzīvojošos neviens neinformēja, ka kaut kas tāds ir plānots! Ne visi seko līdzi informācijai internetā, līdz ar to par šiem pašvaldības plāniem vairums uzzināja tikai 20. aprīlī, kad pastkastītē saņēma pašvaldības avīzi. Zinu, ka ir arī cilvēki, ka vērsušies pašvaldībā… Bet tur tikai atbildēja, ka vaicātāji tik “meklējot kašķi””, – ar šādiem jautājumiem pirms nedēļas redakcijā vērsās mūsu lasītājs no Jaunpils.