Kliģos aizvadīts jau trešais amatierteātru festivāls/FOTO/

Divu dienu atpūta un darbošanās pie Kliģu ezera, teātra spēle un vakarā – danči… tam ik gadu ir gatavi amatierteātra festivāla «Spēlētprieks ezermalā» dalībnieki. Festivāla organizatore un vadītāja Iveta Papendika pastāstīja, ka katru gadu esot nolikts konkrēts datums, kad visi satiekas Kliģos, bet šogad ar lielajiem simtgades dziesmu un deju svētkiem pasākuma datums ticis pārcelts uz 4. augustu. Bet tas jau nemazinot lielo prieku tikties un priecāties kopā – saulīte spīdot, laiciņš labs un viss notiekot. Šoreiz festivālā ar savām izrādēm piedalījās Lestenes amatierteātris «Dzērvenīte» (režisore Iveta Papendika), Dobeles «Smaids» (rež. Aivars Mešķis), Bēnes (rež. Andris Kļava), Jaunpils (rež. Māris Neilands), Ukru teātris (rež. Raisa Adamaite) un amatierteātris «Vārava» no Ventspils (Valdis Šmēliņš). Bet kā jauniņais tika sveikts Slampes amatiereātris «Spārni» (rež. Ivona Bredovska), kas šoreiz bija tikai skatītāju lomā.

Sestdien dienas vidū no malu malām visi kolektīvi sāka virzīties uz saieta laukumu, kur nu jau trešo reizi varēja pacelt teātra karogu. Tas gods tika festivāla krustvecākiem Ritai (skatuves kustības pedagoģe) un Valdim Lūriņiem (režisors un aktieris). Skanot festivāla himnai – Imanta Kalniņa «Liloma dziesmai» no Nacionālā teātra izrādes «Lilioms, ko izpildīja Lestenes ansamblis «Tik un tā», karogs tika uzvilkts un pēc tam liegi šūpojās vējā abas festivāla dienas. Kā atklāšanas uzrunā uzvēra V. Lūriņš, tas ir jauki, ka šajā festivālā ne tikai teātri kopā spēlē, bet arī sadraudzējas: ”Mēs dzīvojam to savu dzīvīti, cerot ka tā paliks labāka. Un tai ir jāpaliek labākai, tikai tāpēc vien, ka ar teātra spēlēšanu, dziedāšanu un dancošanu slikti cilvēki nenodarbojas. Un mūsu ir ļoti daudz!…”

