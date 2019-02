Darīts no sirds – 52 gadu garumā/FOTO/

Piektdienas, 1. februāra, vakarpusē Tukuma Mākslas skolas deju zāle kā uz burvja mājienu bija pārvērtusies pasakai līdzīgā telpā – tā skolas kolektīvs bija gatavojies, lai teiktu lielo paldies savai kolēģei, direktores pienākumu izpildītājai Elitai Miezei, kas šai iestādei veltījusi 52 darba gadus, bet tagad nolēmusi doties pelnītā atpūtā.

Iestādē, kas pirms 52 gadiem bija Tukuma rajona pionieru nams, viņa sākusi darbu kā metodiķe, bet bērnu mīlestību iekarojusi, vairāk nekā 20 gadus vadot rotaļnieku pulciņu. Jaunrades nama un Bērnu un jauniešu centra laikā vadījusi nodarbības, organizējusi konkursus, skates, izstādes un pasākumus, bet programmu “darbs materiālā” vadījusi jau Tukuma Mākslas skolas laikā. Ilgus gadus bijusi šīs skolas direktores vietniece, bet pēdējā laikā – pildījusi direktores pienākumus.

Par degsmi un aizrautību bērnu un jauniešu audzināšanā Elitai paldies teica Tukuma novada domes priekšsēdētājs Ēriks Lukmans un Izglītības pārvaldes vadītājs Normunds Rečs, novērtējot viņas ieguldījumu daudzu gadu garumā. Savukārt, lai arī ne zem viena jumta, kā citos novados, tomēr laba sadarbība Mākslas skolai ir ar Tukuma Mūzikas skolas, kas dāvināja muzikālu apsveikumu. Bet vistuvākie skolas kolēģi vēlēja veltīt laiku visam tam, kas, intensīvi strādājot, palicis tikai ieceru līmenī. Sveiciens no skolas bija arī deju kolektīva «Luste» dalībnieku uzstāšanās, savukārt 5.c un 6.c kursa pārstāvji savu skolotāju sveica īpaši – kad vajadzējis uzņemties administratīvo darbu, Elitai nācies no to vadības atteikties, tomēr, kā atzina paši audzēkņi, viņa neatlaidīgi likusi darboties un iedvesmojusi sasniegt mērķi.

Kā savā uzrunā atzina Elita Mieze, visu, ko viņa darījusi, darījusi no sirds un, domājot par šīs skolas bērniem. Tieši bērnu vēlme darīt, zināt un iemācīties ir palīdzējusi tik daudzus gadus nostrādāt vienā darba vietā.