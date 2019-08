Apgūst pirts gudrības un āderu meklēšanu

Spēka vārdi un dziesmas, dažādas enerģijas un, protams, jaunas zināšanas – to visu apgūt vienas dienas plenērā svētdien, 28. jūlijā, aicināja biedrība «Ligzda» un tās vadītāja Raimonda Ertnere kopā ar domubiedriem.

Dienas programma bija saplānota no rīta līdz vakaram tā, lai ieguvēji būtu dažādu jomu pārstāvji – kā visa neparastā aktīvi piekritēji, tā, iespējams, arī sava ceļa meklētāji.

Vispirms Liepājas Dabas studijas izveidotāja un grāmatu autore Vaira Kārkliņa mācīja iepazīt dažādus augus un atrast tiem pielietojumu ikdienā. Viņas stāstījumā daudzi ieguva jaunas atklāsmes un vienlaikus pamudinājumu raudzīties dabā redzīgām acīm un mācīties pamanīt to, kas aug, zied, un zaļo blakus. Tukumnieces Rasmas Biezbārdes vārds pirts faniem komentārus neprasa, taču katra tikšanās ir kā solis jaunā pasaulē. Tā bija arī šoreiz, kad drosmīgākie ļāvās sausajam pērienam – lai plenēra dalībnieki varētu iemācīties – gan siet slotas, gan sagatavoties pērienam un izbaudīt to. Tam ļāvās arī dažādu enerģiju pētnieks Uldis Siliņš, kas uz Tukumu bija atbraucis no tālās Jersikas, lai stāstītu un mācītu, kā sajust enerģijas – akmeņos un kokos, kā uziet ūdens un koka āderes… Viņa stāsti visus aizrāva tik ļoti, ka jautājumi nebeidza rimties vairākas stundas – kā atzina U. Siliņš, gadsimtiem prasme atpazīt norises un enerģijas dabā nav nodotas no vienas paaudzes nākamajā, tāpēc viņa uzdevums ir šo kļūdu labot – stāstīt un rādīt un, galvenais, ieinteresēt cilvēkus mācīties pēc iespējas vairāk: “Es gribu, lai katrs sajūt, kā tas ir, ka rīkstīte viņa rokā vai aukliņā iekārts čiekurs parāda, kur ir ūdens.”

Pēc garajām zinību apguves stundām ikvienam bija iespēja pagatavot kādu rotu vai sejas kopšanas līdzekli, un tad ļauties spēka dziesmām, kuras dziedāja grupa «Baltās dūjas».