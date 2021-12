Aizvadītās nedēļas sporta notikumi

Šahs

Aizvadītās nedēļas nogalē tika izspēlēta Tukuma novada atklātā šaha čempionātā 4. jeb pēdējā kārta. Kopā šajā kārtā startēja 18 dalībnieki no dažādiem Latvijas novadiem. Šajā posmā 1. vietu izcīnīja Aivars Laizāns no Rīgas ar izcīnītiem 6 punkti; 2. – Dmitrijs Pogrebnojs no Jūrmalas – 5 punkti; 3. – Alberts Cimiņš, Rīgas šaha federācijas prezidents. Kā min čempionāta organizētājs Māris Zvaunis, tas bijis liels pagodinājums, ka sacensības bija ieradies startēt arī federācijas prezidents, bet, kā noskaidrojām, visas sacensības ir publiski pieejamas un ikviens kārtīgs šahists pat 3.00 zinot, kas, kur notiekot, kā arī tukumniekiem ar Rīgas komandu ir īpaša sadarbība, jo no viņiem tiekot aizlienētas šaha figūriņas. Vēl olimpiskajā sešiniekā iekļuva irlavnieks Uldis Stirna ar 4,5 punktiem; 5. – Liene Gātere no Rīgas ar 4,5p; 6. – Ģirts Kazmins no Tukuma – 4,5 pienktiem. Sakarā ar to, ka tās bija pēdējās sacensības, apkopots arī kopvērtējums: 1. – Aivars Laizāns; 2. – Jānis Visockis (Rīga); 3. – Uldis Stirna; 4. – Artūrs Feldmanis (Kuldīga); 5. – Ģirts Kazmins; 6. – Dmitrigs Pogrebnojs (Jūrmala). Nākošās sacensības paredzētas 19. decembrī Tukuma sportā skolā. Kā skaidroja M. Zvaunis, tas būs Harija Skujas un Ojāra Veihmaņa piemiņas turnīrs.

Bobslejs

Kaufmanim bobsleja divniekā – dalītā 15. vieta

Austrijā, Īglsas trasē, nedēļas nogalē aizvadīts otrais pasaules kauss sezonas posms bobslejā divnieku ekipāžām. 28 komandu konkurencē startēja divi Latvijas divnieki, vienā no tiem pilots Dāvis Kaufmanis (kandavnieks) ar Edgaru Nemmi. Kaufmanis startēja ar 28. numuru. Dāvis savu galveno darbu paveica, tiekot pie otrā brauciena šādos laika apstākļos, paliekot tikai 0.13 sekundes aiz pieredzējušā komandas biedra Ķibermaņa ekipāžas. Otrais brauciens arī veiksmīgs, viņam izdevās iegūt devīto rezultātu, attiecīgi arī bija iespēja pakāpties uz augšu, izcīnot dalīto 15. vieta ar austrieti Benjaminu Maijeru. Summā Kaufmanis zaudēja Ķibermanim tikai 0.05 sekundes. Līdz uzvarētajiem gan tālu – 1.30 sekundes.

Florbols

«Irlava» mājas spēlē pieveic «RTU/Rockets»

novembrī Irlavas sporta namā notika kārtējā «Elvi» līgas spēle vīriešiem, kurā «Irlava» savā mājas laukumā uzņēma «RTU/Rockets». «Irlavas» komandas vārtos stājās Ulvis Ansbergs, bet «RTU/Rockets» – Armands Puķītis. Rezultātu atklāja «Irlavas» komandas spēlētājs Mareks Stančiks. Īsi pēc tam sekoja viesu gūti vārti, izlīdzinot rezultātu, bet ne uz ilgu laiku, jo spēles 12. minūtē Kristaps Kazlovskis realizēja soda metienu un, neskatoties uz viesu vārtsarga maiņu, vēl vienus vārtus guva M. Stančiks, uzņemot Renāra Stančika piespēli. Pirmais periods noslēdzās ar rezultātu 3:1. Nākamajā periodā irlavnieki bija pamatīgi ieskrējušies, tika gūti vēl septiņi vārti. Viesiem izdevās atspēlēt tikai vienus. Otrā perioda beigās rezultāts – 10:2. Trešajā periodā irlavnieki, iespējams, saprata, ka ir galvas tiesu priekšā un vairs tik ļoti neiespringa, tā teikt, ļāva viesiem gūt vēl divus vārtus, atspēlējot vien vienus, bet pat otrā perioda pārākums neļāva viesiem pat pietuvoties uzvarai. Spēle noslēdzās ar mājinieku uzvaru ar rezultātu 11:4. Par Irlavas komandas labāko spēlētāju tika atzīts Tomass Alksniņš.

«Irlava» piedzīvo sagrāvi

novembrī florbola komanda «Irlava» devās izbraukuma spēlē uz Cēsīm, lai tiktos ar vietējo komandu – «Lekrings». Irlavnieku komanda piedzīvoja teju tādu pašu sagrāvi kā pāris dienas iepriekš bija sagādājusi RTU komandai. Pirmajā periodā vārtus guva tikai Cēsu komanda, noslēdzot pirmo periodu ar rezultātu 0:4. Otrā perioda sākumā Irlavas komandas spēlētājs Renārs Stančiks, uzņemot Kristapa Kazlovska piespēli un izmantojot vairākumu, guvu vienus vārtus, kuriem sekoja… seši cēsinieku gūto vārti. Pēc 30 sekunžu pārtraukuma vēl vienus vārtus izdevās gūt Marekam Stančikam. Otrais periods noslēdzās ar rezultātu 11:2. Principā jau pēc otrā perioda iznākums bija paredzams, kaut gan irlavnieki guva vēl divus vārtus, viesi atbildēja ar vēl trim. Spēle noslēdzas ar pamatīgu irlavnieku sakāvi – 4:14. Par labāko spēlētāju «Irlavas» komandā tika atzīts Renārs Stančiks.

«Slampe» Rīgā piekāpjas

novembrī SK «Slampe/Zevid» devās izbraukuma spēlē uz Rīgu, lai spēkoties ar vietējo florbola komandu – «Latvijas Universitāte/FS Masters», sacensības notika vīriešu 1. līgas ietvaros. Pirmais periods Slampes komandai iesākās veiksmīgi. Vārtus atklāja Aleksis Koršunovs, neilgi pēc tam sekoja arī Anrija Dailes gūtie vārti. Mājiniekiem izdevās atspēlēt tikai vienus vārtus. Pirmais periods noslēdzās ar rezultātu 2:1. Otrajā periodā pārāki izrādījās Universitātes komanda, kas guva četrus vārtus. Slampe šoreiz spēja pretī likt tikai vienus, kurus iemeta Elvijs Kmetjuks, uzņemot Andreja Dāvja Kmetjuka piespēli. Otrā perioda beigās rezultāts 3:5, Slampei paliekot iedzinējos. Trešajā periodā izcēlās Kristaps Pešiks, iesākot to ar diviem gūtiem vārtiem, bet mājinieki atbildēja ar trīs gūtiem vārtiem. Slampei nācās piekāpties ar 5:8. Par labāko spēlētāju slampenieku komandā tika atzīts Kristaps Pešiks.

Ar minimālu pārsvaru «Slampe» uzveic Grobiņas komandu

Nākamajā dienā, 27. novembrī, Slampes florbola komanda devās izbraukumā uz Grobiņu, lai stātos pretī vietējai komandai – «Leģions/Grobiņas SC». Šajā spēlē iesākums līdzīgs, kā dienu iepriekš, – pirmos vārtus atkal guva Slampes komandas spēlētājs, šoreiz gan Kristaps Pešiks. Mājiniekiem izdevās atspēlēt tikai vienus. Periods noslēdzas ar rezultātu 2:1. Šoreiz otrais periods veiksmīgas viesu jeb Slampes komandai, vēl divi gūti vārti, kurus realizēja Andrejs Dāvis Kmetjuks, uzņemot Rainera Subra piespēli, un Kristaps Pešiks pēc Anrija Dailes piespēles. Šajā periodā Grobiņas komandai neizdevās gūt punktus, un periods noslēdzās ar rezultātu 4:1. Trešajā periodā notika sīva cīņa – sods pēc soda, bet vārti netika gūti. Tuvojoties spēles izskaņai, grobiņniekiem izdevās gūt vārtus vairākumā un vēl vienus vārtus, nomainot vārtsargu pret laukuma spēlētāju, bet tas bija nedaudz par īsu, un Slampes komandai izdevās izcīnīt uzvaru ar rezultātu 4:3.

Hokejs

Tukumnieces piedzīvo zaudējumu

novembrī Tukuma ledus hallē notika Latvijas čempionāta spēle sievietēm, kur savu kārtējo spēli aizvadīja SHK «Tukums», šoreiz laukumā uzņemot komandu «L&L Gold». Pirmajā periodā vārtus izdevās gūt tikai viesu komandai, noslēdzot to ar rezultātu 0:2. Otrajā periodā vārtus neguva neviena no komandām, bet trešajā periodā, neskatoties uz to, ka tukumnieces bija palikušas mazākumā, tām izdevās gūt vārtus Ievas Pauniņas izpildījumā, uzņemot Lindas Jaunsproģes piespēli. Bet kopumā spēlē Tukuma komandai tāpat nācās piekāpties ar rezultātu 1:2.

Basketbols

Tukumnieki mājas spēle piedzīvo zaudējumu

Sestdien, 27. novembrī, komanda «BS/Tukums/TSS» aizvadīja Ramirent Nacionālās līgas čempionāta spēli, uzņemot savā laukumā BK «Liepāja/LSS» komandu. Pirmajā ceturtdaļā pārāki bija tukumnieki, kas nevienā spēles minūtē neatļāva viesiem būt pārākiem. Un pirmā ceturtdaļa noslēdzās ar minimālu tukumnieku komandas pārsvaru – 13:12. Otrajā ceturtdaļā liepājnieki iesila un pārņēma virsroku, vairs mājiniekiem neļaujot atspēlēties. Otrais periods noslēdzās 26:29, tukumniekiem esot iedzinējos. Trešajā ceturtdaļā Tukuma komanda centās iedzīt, pat spēles 22. minūtē panākot neizšķirtu, bet tomēr liepājnieki bija pārāki, noslēdzot trešo ceturtdaļu ar rezultātu 39:55, savukārt ceturtajā tikai tika palielināta punktu starpība, spēlē noslēdzoties ar rezult\atu 64:80.