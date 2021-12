Serumi sejai – kam tie paredzēti un kā pareizi lietot

Arī serumi sejai ir kopjošās kosmētikas līdzeklis, bez kura nav iedomājams mūsdienīgs un iedarbīgs skaistumkopšanas produktu klāsts. Kas īsti ir serums un kādam nolūkam tas jālieto?

Koncentrēts sastāvs un efektīva iedarbība

Ar ko serums atšķiras no citiem sejas kopšanas produktiem? Galvenā atšķirība ir tā, ka seruma sastāvs ir ļoti koncentrēts un bagātīgs. Tā iepakojumā ir paslēpušās tiešām daudzas vērtīgas aktīvās vielas, kas spēj iekļūt ādas dziļākajos slāņos un salīdzinoši īsā laikā sniegt acīmredzamus ādas stāvokļa uzlabojumus. Šīs īpašības piešķir serumam spēku un padara to neaizstājamu pilnvērtīgā sejas kopšanas rituālā un veselīgas, elastīgas, jauneklīgas sejas ādas saglabāšanā. Ja sejas krēmā un citos kopšanas līdzekļos aktīvās vielas ir 10–20% apmērā, tad seruma formulas veidotas tā, lai aktīvās vielas būtu pat vairāk nekā 50% apjomā. Tāpēc arī labs un tiešām iedarbīgs serums cenas ziņā var būt nedaudz dārgāks par citiem ikdienā izmantotiem sejas kopšanas produktiem. Bet, ņemot vērā, ka serums jālieto pavisam nelielā daudzumā, ar vienu iepakojumu pietiek ilgam laikam. Un arī iegūtais efekts ir ieguldīto līdzekļu vērts!

Katrai ādas problēmai cits serums

Lai panāktu, ka serums spēj iedarboties tiešām efektīvi un ātri, to sastāvs tiek veidots, koncentrējoties uz vienas vai dažu ādas nepilnību novēršanu. Diez vai jums izdosies atrast universālu serumu, kas spēs cīnīties ar visām ādas problēmām vienlaikus. Serumi ir dažādi pēc to aktīvo vielu sastāva un pamatuzdevuma, jo to mērķis ir ātri un efektīvi risināt konkrētas ādas stāvokļa problēmas, piemēram, izteiktu sausumu, bālumu, apsārtumu, nogurumu, novecošanās pazīmju parādīšanos, pigmentāciju. Šīs un citas izplatītas sejas ādas problēmas var būt gan dzīvesveida, gan ārējo apstākļu radītas, gan veselības stāvokļa provocētas. Lai situācija nepasliktinātos, sejas serumi ir ātrā palīdzība ādai, kas īsā laikā palīdzēs sasniegt maksimālos iespējamos uzlabojumus.

Jāizvēlas tieši savai ādai piemērots serums sejai

Īstā seruma izvēlē noteicošajam faktoram jābūt savam ādas tipam, stāvoklim un tās reālajām vajadzībām, nevis reklāmām vai draudzeņu ieteikumiem. Ne vienmēr tas, kas der vienam, derēs arī otram. Tāpēc serums jāizvēlas pēc individuāliem aspektiem un atbilstoši ādas problemātikai, kuru vēlaties novērst. Ja āda ir sausa un bieži uzturaties telpās, tad vajadzīgs īpaši mitrinošs serums. Ja āda zaudējusi elastību, tad jāskatās sejas serumi, kas sniedz nostiprinošu liftinga efektu. Pretnovecošanās serumi efektīvi cīnīsies ar novecošanās pazīmēm un palīdzēs saglabāt jauneklīgu izskatu. Nav tāda obligātā vecuma, no kura būtu jāsāk lietot serumi vai līdz kuram nevajadzētu to darīt. Tas atkarīgs no ādas stāvokļa. Serumu var kursa veidā izmantot arī profilaktiskos nolūkos, it īpaši mitrinošo serumu.

Vislabākā serumu lietot kursa veidā

Neskatoties uz to, ka seruma sastāvs ir īpaši bagātīgs, koncentrēts un ar intensīvu iedarbību, pēc noteikta laika tas sasniedz savu maksimālo ietekmi uz ādu un tās stāvokļa uzlabošanu. Jo, kā mēs zinām, nav brīnumlīdzekļu, ir tikai ļoti laba kosmētika, bet arī tās iespējas sniegt rezultātu nav bezgalīgas. Tāpēc vispareizāk būtu sejas serumus lietot kursa veidā, starp kursiem ievērojot vairāku mēnešu pārtraukumu. Atkarībā no ādas stāvokļa un problemātikas serumus var mainīt un pat lietot vairākus reizē. Protams, ja serums tiks lietots visu laiku un katru dienu, nekādu ļaunumu tas ādai nenodarīs, bet arī uzlabojumu vairs nebūs, tāpēc sanāks tikai velti iztērēt vērtīgo līdzekli. Ja nav pārliecības, kādu serumu izvēlēties un kā to kombinēt ar citiem sejas kopšanas līdzekļiem, noderēs kosmetologa vai dermatologa konsultācija.

Kas jāievēro, uzklājot serumu uz ādas

Lai serums varētu pilnvērtīgi iedarboties, ir būtiski ievērot dažus šī produkta lietošanas nosacījumus.

Pirms seruma uzklāšanas sejas un kakla ādai jābūt rūpīgi attīrītai.

Jāizmanto tikai daži pilieni seruma un saudzīgi jāiemasē sejas ādā.

Pēc seruma uzklāšanas jāļauj tam iesūkties vismaz 5–10 minūtes.

Pēc tam var uzklāt ierasto sejas krēmu.

Serumu sejai var lietot gan no rīta, gan vakarā.