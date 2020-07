Kazino bonusi lieliskai online kazino spēlēšanas pieredzei

Kas jāņem vērā, izmantojot kazino bonusus?

Tiešsaistes kazino bonusi ir kā magnēts jaunu spēlētāju piesaistīšanai un esošo spēlētāju noturēšanai. Gandrīz visās mūsdienu online azartspēļu vietnēs potenciālajiem un esošajiem klientiem tiek piedāvātas dažādas akcijas, īpašie piedāvājumi, bonusi, kas ir kļuvuši par neatņemamu tiešsaistes azartspēļu sastāvdaļu. Taču nav ieteicams tos uztvert kā dāvanu, jo tā ir sava veida iespēja iepazīties ar piedāvātājām azartspēlēm, un, lai izmantotu šos bonusus, spēlētājiem ir jāizpilda kazino izvirzītie nosacījumi. Piemēram, daži online kazino var neļaut iegūto laimestu izmaksāt pirms spēlētājs kontā iemaksā paša līdzekļus, vai arī daudzi kazino bonusi var darboties tikai konkrētu laika periodu vai tikai vienreiz – piemēram, reģistrācijas bonusa gadījumā. Tāpēc ir svarīgi izpētīt vairākus bonusa piedāvājumus, un, ja tie atbilst spēlētāja prasībām, tos izmantot.

Kazino bonusi – veidi un priekšrocības

Daudziem spēlētājiem kazino bonusi ir galvenais kazino izvēles faktors, tāpēc ir svarīgi saprast, ar ko atšķiras visi kazino bonusi, lai izvēlētos sev piemērotāko variantu.

Iepazīšanās jeb reģistrācijas bonuss

Reģistrācijas bonuss ir sākuma piedāvājums, no kura sākas spēlētāja iepazīšanās ar azartspēlēm. Tas tiek izsniegts pirmajā depozīta iemaksā, un tā lielums ir atkarīgs no katra konkrētā online kazino piedāvājuma. Bieži vien tas ir 100% no noguldītās naudas summas ar noteiktu limitu, piemēram, € 100. Šajā gadījumā spēlētājs var saņemt depozītu € 100 + € 100 bonusu = € 200, kas divkāršo iespējas laimēt. Tāpat iepazīšanās bonuss var tikt izsniegts bezmaksas griezienu veidā, kas ir īpaši aktuāli spēļu automātu cienītājiem.

Bezmaksas griezieni

Bezmaksas griezienus var droši saukt par vienu no populārākajiem kazino bonusiem. Tos bieži vien dēvē arī par bezriska griezieniem, jo spēlētājam nav jātērē nauda, veicot griezienus. Tas notiek šādi – konkrētai spēļu automātu spēlei (ko izvēlas pats kazino) tiek piešķirts noteikts bezriska griezienu skaits. Par šiem griezieniem maksā pats interneta kazino, un likmes līmenis un griezienu skaits ir atkarīgs no konkrētā kazino piedāvājuma. Spēlētājs atver slotu un spēlē uz kazino rēķina, un visi laimesti tiek pārskaitīti uz spēlētāja kontu. Arī šim bonusa veidam var tikt piemēroti dažādi nosacījumi, tāpēc obligāti nepieciešams ar tiem iepazīties pirms bonusa izmantošanas.

Depozīta bonuss

Depozīta bonuss ir papildu bonuss naudas veidā, ko saņem spēlētājs, iemaksājot naudu savā spēļu kontā. Daudzi kazino bonusi var “pārklāties” savā starpā, piemēram, depozīta bonuss tiek piedāvāts jaunajiem spēlētājiem reģistrācijas bonusa veidā. Taču arī lojālie kazino klienti var saņemt depozīta bonusus gan bezmaksas griezienu, gan bonusa naudas veidā.

Lojalitātes bonuss

Daudziem tiešsaistes kazino ir dažādas lojalitātes programmas, VIP klubi un tamlīdzīgi veidi, lai uzturētu esošo klientu uzmanību. Jo vairāk un ilgāk tiek spēlēti spēļu automāti vai citas kazino spēles, jo vairāk lojalitātes punktu tiek uzkrāts. Jo augstāks ir lojalitātes līmenis, jo vērtīgāki kazino bonusi – tos parasti piedāvā gan naudas balvu, gan ceļojumu, gan dažādu dāvanu veidā.

Naudas atmaksa

Iespējams, viens no populārākajiem interneta kazino bonusiem Latvijā. Spēlētājam ir jāiemaksā depozīts un jāspēlē kādas konkrētas kazino spēles. Pēc nosacījumu izpildes, spēlētājam tiek atmaksāta daļa no likmēs ieguldītās summas. Visbiežāk naudas atmaksas apjoms tiek aprēķināts procentos no iemaksātās summas, un katrs online kazino nosaka savu atmaksas procentu.

Labākie kazino bonusi – kā izvēlēties piemērotāko?

Lai izvēlētos labāko kazino bonusu, ir nepieciešams pievērst uzmanību vairākām lietām. Pirmkārt, ir jāsaprot, vai vēlies izmantot reģistrācijas bonusu, ja esi jauns lietotājs, vai izmantot jau pastāvīgo klientu piedāvājumus. Vispirms pārliecinies, vai izvēlētā interneta kazino spēles Tevi apmierina, interesē, aizrauj utt. Pievērs uzmanību arī maksājuma metodēm (vai Tev tās ir piemērotas), klientu atbalsta valodai un, vai online kazino platforma labi darbojas, piemēram, Tavā viedtālrunī. Tāpat pievērs uzmanību depozīta summai. Cik daudz Tu plāno iemaksāt? Ja, piemēram, plāno iemaksāt € 50, izvēlies kazino, kas piedāvā depozīta bonusu līdz € 50, lai iegūtu maksimālu labumu no šī bonusa. Spēlē atbildīgi, izvērtējot savas finansiālās iespējas!