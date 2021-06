Kā kopt mikroviļņu krāsni?

Šīs ierīces popularitāte gadu gaitā ir nepārtraukti pieaugusi tās efektivitātes dēļ. Tā kā mikroviļņu krāsnis regulāri lieto, ir svarīgi, lai tās pareizi koptu, ilgākai noturībai.

Iknedēļas tīrīšana

Vienkāršākais veids, kā uzturēt mikroviļņu krāsni labā darba kārtībā, ir tīrīt to reizi nedēļā. Arī citas virtuves iekārtas, tādas kā, kapsulu kafijas aparāti, ir jātīra vismaz reizi nedēļā. Vai zinājāt, ka arī mikroviļņu krāsnī esošie ēdieni un šķidrumi absorbē enerģiju? Turklāt tie atstāj neparastu smaku, ja tos regulāri neiztīra. Nedēļas tīrīšanas sesija diez vai aizņem vairāk kā 10 minūtes, un to var viegli veikt, izmantojot siltu ūdeni, šķidrās ziepes, sūkli vai tīru drānu. Iemērciet sūkli vai audumu šķīdumā un notīriet mikroviļņu krāsni no iekšpuses un ārpuses.

Otra veids ir izmantot etiķi vai citronu. Viss, kas jums jādara, ir mikroviļņu krāsnī jāievieto etiķa trauks ar 1 tējkaroti baltā etiķa un uz minūti jāieslēdz mikroviļņu krāsns. Ja jums nav etiķa, jūs varat ievietot divas sagriezta citrona puses uz drošas plāksnes ar nedaudz ūdens un palaist mikroviļņu krāsni uz minūti. Pēc tam izslēdziet mikroviļņu krāsni, atvienojiet to no strāvas, noņemiet pagriežamo galdu un mazgājiet to. Izmantojot papīra dvieli, notīriet iekšpusi. Ja pārtikas traipi ir spītīgi, varat mikroviļņu krāsnī 2 minūtes sildīt tasi ūdens. Tvaiks palīdz atbrīvot netīrumus un tos ir vieglāk notīrīt ar lupatiņu.

Novietojiet to pareizi

Jūs varat iegādāties jau gatavus plauktus un skapīšus paredzētus mikroviļņu krāsnīm. Pārliecinieties, ka atstājat pietiekamu atstatumu no sienas un sāniem, jo mikroviļņu krāsns sasilst, kad to lieto. Sānu atveres atbrīvo siltumu, tāpēc attiecīgi atstājiet pietiekami daudz vietas ap mikroviļņu krāsni, lai izvairītos no ierīces siltuma bojājumiem. Pārliecinieties, ka mikroviļņu krāsns vads netiek pārlieku nostiepts.

Visbeidzot, pārliecinieties, ka mikroviļņu krāsns tiek turēta tālu no plīts un izlietnes, lai nerastos ūdens un karstuma bojājumi.

Nekad nelieciet mikroviļņu krāsnī aizliegtās lietas

Zināšanas, kādam ēdienam un materiālam nevajadzētu nonākt mikroviļņu krāsnī, patiešām var novērst katastrofas virtuvē. Ja vēlaties saglabāt mikroviļņu krāsns drošību, izvairieties no pārtikas karsēšanas ar papīra maisiņiem, jo tie var atbrīvot toksīnus, kas potenciāli varētu aizdegties. Izvairieties arī no metāla trauku, sudraba folijas, plastmasas trauku ievietošanas mikroviļņu krāsnī, jo tie var radīt nopietnas briesmas ierīcei. Tie nav domāti mikroviļņu krāsnīm. Mēs iesakām izmantot tikai stikla, keramikas un plastmasas traukus, kas marķēti mikroviļņu krāsns lietošanai.

Izvairieties no durvju bojājumiem

Lielākā daļa no mums mēdz aizcirst mikroviļņu krāsns durvis, nevis viegli tās aiztaisīt. Mēs to varbūt neapzināmies, bet durvju aizciršana ilgtermiņā var sabojāt durvju aizbīdni. Lielākajai daļai mikroviļņu krāsns durvju aizbīdņu mehānismiem ir trīs slēdži, kas jānoslēdz noteiktā veidā. Ar lielu spēku aizverot durvis, šie slēdži var tikt iznīcināti. Atcerieties arī, ka krāsns durvis ir pilnībā jāaizver. Šī ir svarīga drošības funkcija, kas paredzēta, lai ierobežotu radiāciju.