Internetbankas pakalpojumi azartspēļu industrijā

Arī tas, kādi ir drošības pasākumi, lai spēlētāju uztraukumam nebūtu pamata. Patiesībā, daudziem cilvēkiem, kas reģistrējas kazino, tas varētu nebūt ļoti svarīgs jautājums, uz kuru jārod atbilde. Pārsvarā, cilvēki vienkārši vēlas reģistrēties un sākt spēlēt uzreiz.

Taču ar potenciāli lielām naudas summām, kas tiek pārskaitītas turp un atpakaļ naudas iemaksu un izmaksu ietvaros, kazino ir jābūt pārliecinātiem, ka transakcijas var tikt apstrādātas ātri un droši. Tas ir priekšnosacījums, ja viņi vēlas saglabāt savu labo reputāciju.

Turklāt oficiālais regulētājs, kas atbild par tiešsaistes kazino licencēšanu – Lielbritānijas gadījumā, šī iestāde ir azartspēļu komisija – arī nosaka striktas vadlīnijas, kuras ir jāievēro.

Rezultātā šis sektors kļūst drošs, un neveiksmes tajā atgadās reti, pateicoties daudzajiem drošības pasākumiem, kas tiek ievēroti. Sadarbībā ar kazinotops.lv esam izveidojuši populārāko maksājumu metožu un pakalpojumu sarakstu.

Kā kazino parūpējas par drošiem bankas pakalpojumiem saviem klientiem?

Kazino izmanto lielu daudzumu drošības pasākumu, lai pasargātu savu klientu finanses.

Identitātes pārbaudes – drošības pasākumi, kas tiek izmantoti dažādos kazino, daudzos veidos ir līdzīgi tiem, kurus izmanto bankas un citas finanšu iestādes, un pirmie no tiem stājas spēkā, tiklīdz spēlētājs veic reģistrāciju. Tas ir jebkura tiešsaistes kazino licences nosacījums, ka, pirms kāds var reģistrēties, pilna identitātes pārbaude ir jāveic. Parasti, tas ietver skenētu dokumentu iesniegšanu, (piemēram, pases un nesen saņemto komunālo pakalpojumu rēķinu), kas apliecina norādīto dzīvesvietas adresi un dzimšanas datus.

SSL šifrēšana – tālākais drošības pasākums, kas ir nozīmīgs, ir atbilstošs SSL šifrēšanas līmenis, kas tiek pielietots, lai hakeriem nebūtu pieejas nekādai personīgajai vai finansiālajai informācijai, kas var tikt glabāta uz tiešsaistes kazino serveriem. Šai šifrēšanai vienmēr jābūt vismaz 128 bitu un ideālā gadījumā – 265 bitu, regulāras pārbaudes tiek veiktas, lai pārliecinātos, ka tā darbojas.

PCI DSS – daudzi tiešsaistes kazino paaugstina drošības līmeni, arī pievienojot “Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS)” jeb maksājumu karšu industrijas datu drošības standartu. Šī iniciatīva tika ieviesta 2006.gadā, un to ieviesa galvenie maksājumu karšu izsniedzēji – “VISA”, “Mastercard” un “American Express”, lai nodrošinātu to, ka katra organizācija, kas glabā vai apstrādā karšu informāciju, atbilst nepieciešamajam drošības līmenim un saglabā drošu vidi vienmēr.

Izmaksu limiti – vairumam kazino ir arī ļoti strikti iemaksu un izmaksu limiti, kas nevar tikt pārsniegti un kas tiek izmantoti, lai novērstu krāpnieciskas darbības vai zagšanu gadījumā, ja citi drošības pasākumi kaut kādu iemeslu pēc nenostrādā. Kā vēl viens drošības pasākums ir ieviests tas, ka lielākas izmaksas ir jāverificē ar identitātes pārbaudēm, izmantojot tos pašus pierādījumus, kas tiek izmantoti, kad spēlētājs pirmoreiz reģistrējas.

Spēlētāju līdzekļu nodalīšana – gluži tāpat, kā FSCS aizsargā klientu naudu, kad tā ir banku pārvaldībā un kompensē to, ja finanšu iestāde kādreiz tiek likvidēta, līdzīgi drošības pasākumi ir ieviesti arī kazino. To sauc par spēlētāju līdzekļu nodalīšanu un tā nodrošina to, klientu iemaksas un laimesti tiek glabāti pilnīgi atsevišķi no līdzekļiem, kas kazino nepieciešami, lai darbotos. Tāpēc, ja kazino pēkšņi tiktu likvidēts, tā klientiem jāsaņem kompensācija uzreiz.

Populāras maksājumu metodes.

Pastāv daudzas dažādas maksājumu metodes, kas tiek izmantotas tiešsaistes kazino, lai visiem spēlēšanu padarītu pēc iespējas vieglāku. Maksājumi bez aizķeršanās ir galvenais mērķis lielākajai daļai biznesu, un tiešsaistes kazino nav izņēmums. Tas nozīmē, ka tiek piedāvāts plašs maksājumu iespēju skaits – Jūs atklāsiet, ka praktiski visi iespējamie tiek piedāvāti.

“PayPal”

“PayPal” ir daudzu kazino spēlētāju iecienītākā maksājumu metode. Tā ir 100% droša un nozīmē, ka Jūs varat ātri, viegli un droši varat spēlēt kazino spēles. To piedāvā visi respektablākie un uzticamākie kazino, tā kā tā sniedz pilnīgu sirdsmieru gan kazino, gan spēlētājiem, veicot maksājumus. Godājams un respektabls “Paypal” kazino piemērs ir “888 Casino”, kas piedāvā klientiem ātru un vieglu veidu reģistrēties un uzsākt spēli, kas izvēlēta no milzīga spēļu klāsta.

Maksājumu kartes

Kazino vienmēr ir akceptējuši tradicionālās maksājumu metodes, tādas, kā kredītkartes un debetkartes, tāpat kā praktiski visi tiešsaistes biznesi. Vai tā ir “VISA” vai “Mastercard”, tā ne tikai sniedz lietotājam drošību, bet arī garantē, ka kazino arī saņems naudu. Tomēr, pārmaiņas jau notiek. No 2020.gada aprīļa tikai debetkaršu maksājumi ir atļauti, tā kā valdība ir aizliegusi kredītkaršu maksājumus pilnībā. Šis drošības pasākums ir ieviests, lai pasargātu azartspēļu spēlētājus no iekļūšanas parādos, kas var sākt eskalēties, tiklīdz procenti sāk tikt ieturēti, un šis lēmums ir atzinības vērts, tā kā tas ir ceļš uz atbildīgāku azartspēļu spēlēšanu.

E-maciņi

Kamēr izmantojot debetkartes un kredītkartes ir saprotams, kurš maksā vai saņem naudu, e-maciņu izmantošana (“Neteller”, “Skrill”) sniedz pilnīgu drošību vienlaicīgi ar pilnīgu anonimitāti. Tie ir kļuvuši ļoti populāri, lai gan ir daži mīnusi to lietošanā, ieskaitot komisijas, kas var mainīties. No otras puses, transakcijas ir gandrīz tūlītējas un noteikti ātrākas, nekā bankās.

Mobilie maksājumi

Mobilais telefons ir paveicis vairāk nekā jebkura cita ierīce, lai mainītu veidu, kā mēs dzīvojam šodien, un šī revolūcija ir nesusi daudzas pārmaiņas. Viena no tām ir veidi, kā tas ļauj veikt maksājumu. Pastāv divi no tiem. Pirmais ir – veikt maksājumu caur iemaksas metodēm, piemēram, “Apple” un “Android Pay”, kas ir sasaistīti ar telefona lietotāja bankas kontu, un otrais – tiešais maksājums. Šai metodei priekšroku dod citas organizācijas, piemēram, labdarības organizācijas, kas ļauj lietotājam iemaksāt līdzekļus, kas pēc tam tiek noņemti no viņa mobilā telefona konta.

Kriptovalūtas

To kazino skaits, kas sāk pieņemt bitkoinus un citas kriptovalūtas, pieaug, lai gan joprojām pastāv daudz šaubu par to, vai tā kļūs par pavisam ikdienišķu lietu. Tas ir skaidrs, ka šobrīd lielākā daļa tiešsaistes kazino nepieņems kriptovalūtas. Ja valūtas kļūs stabilākas un biežāk sastopamas, nebūs iemesla, kāpēc lai tās nepieņemtu. Kriptovalūtu pluss ir tāds, ka blokķēdes tehnoloģija, kura ir to pamatā, padara transakcijas drošas, tāpat arī ātrākas, nekā tradicionālajās bankās, tāpēc – kā būs nākotnē, to mēs redzēsim.