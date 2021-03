Kas noticis ar Kurzemes ielas ietvi?!

Redakcija: kā pārliecinājāmies, daļā ietves – posmā no jaunās autobusa pieturas līdz Miera ielai –, ietves ārējās daļas asfalts tiešām ir saplaisājis un, tēlaini runājot, izskatās gluži kā maizes rieciens, no kura kāds būtu vēlējies nokost kumosu… Savukārt, rūpīgāk izpētot brauktuvi, pamanījām, ka plaisas izveidojušās arī pie divām akām, no kurām viena jau tā izkustējusies, ka braucot skan vien. To, ka īsti labi nav, tiešām var labi pamanīt, tāpēc, lai noskaidrotu, kas šādām problēmām pie vainas, piemēram, vēlais asfaltēšanas laiks vai kas cits, vaicājām SIA «Strabag» valdes loceklim Jurim Dupuram. Viņš skaidroja, ka ir informēts par notikušo un nosauca to par asfalta ieklāšanas brāķi: “Mums arvien ir spēkā būvdarbu garantija, un, tiklīdz iestāsies labāki laika apstākļi, mēs par saviem līdzekļiem šīs problēmas izlabosim. Kas attiecas uz akām, tās ierīkoja apakšuzņēmēji, taču mēs noteikti pārbaudīsim, kāpēc aku vietas ir deformējušās, un arī tas tiks izlabots.” Vaicāts, vai pie vainas varētu būt tas, ka asfalts tika ierīkots septembrī, J. Dupurs skaidroja, ka visi līguma termiņi būvdarbu laikā tikuši ievēroti, turklāt asfalta ierīkošanas brīdī laika apstākļi bijuši labi: “Iespējams, vēl viens iemesls bija saistīts ar ietves pamatnes blietēšanu – tā kā vietām ietve ir ļoti tuvu ēkām, iedzīvotāji iebilda, ka tuvu tām strādā ar lielo tehniku, kas blietē pamani, tāpēc, iespējams, arī šādas problēmas varēja gadīties, bet, kā jau minēju, tas viss tiks izlabots.”