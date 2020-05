Zemītēs pamatskoluu reorganizē par sākumskolu

Par Cēres pamatskolu deputāti vienojās, ka tiek atcelts pašu iepriekš lemtais par skolu apvienošanu un Cēres pamatskolas turpina strādā kā līdz šim.

Atšķirībā no Cēres, ar lemšanu par Zemītes pamatskolu tik raiti vis nevedās. Šajā skoliņā situācija ir pretēja – bērnu ir vairāk tieši sākumskolas posmā – 60 bērni, bet kopumā – 94 (to skaitā gan ir arī bērni tālmācības programmā). Veicot reorganizācija, kad tālmācība vairs nevarēs būtu, šobrīd tiek lēsts, ka nākamajā mācību gadā skolā varētu būt 33 bērni, bet, pieskaitot pirmskolu, 66 audzēkņi. Iesākumā, skaidroja J. Šnikvalde, arī prātojuši, vai nerīkoties tāpat kā ar Cēres skolu un, atceļot lēmumu par apvienošanos ar K. Mīlenbaha vidusskolu, ļaut strādāt kā līdz šim. Tomēr sarunās ar direktori Egiju Šīmani atklājusies vēl kāda būtiska problēma. Proti, 7.-9. klašu posmā nākamgad, ļoti iespējams, pietrūktu vismaz četru skolotāju (matemātika, divas latviešu valodas skolotājas un Latvijas vēstures pedagogs), ja vien neizdodas pa vasaru jaunus kandidātus sarunāt. Kā skaidroja direktore, šāda situācija izveidojusies, jo līdzšinējām skolotājām ir arī citas darba vietas, to skaitā, citos novados, kur tiek piedāvāts strādāt uz pilnu slodzi, ko Zemītes skolā ar esošo skolēnu skaitu nodrošināt nav iespējams. Starp citu, arī pati direktore (un skolas mācību daļa – līdz ar viņu) jau informējusi Izglītības pārvaldi par to, ka nākamajā gadā no amata pienākumiem tomēr atsakās. E. Šīmanes gadījumā tam esot personīgi iemesli, kaut arī pedagoga amatu skolā viņa labprāt saglabātu. Savukārt mācību daļa no amata atsakoties, jo samenedžēts stundas kļūstot arvien grūtāk, ja pat ne neiespējami, ņemot vērā, ka pedagogi savieno darbus vairākās mācību iestādē.

Būs sākumskola un jauns direktors

Tajā pašā laikā sākumskolas posmā pedagogi, skaidroja direktore, šobrīd esot apņēmības pilni darbu turpināt (būtu gan nepieciešams viens papildu sākumskolas skolotājs), to skaitā, turpināt pielietot tieši Montesori pedagoģijas metodes, ko apguvuši teju visi skolotāji. Gan vaicāta pavisam konkrēti – kādu iznākumu E. Šīmane uzskata par optimālāko – viņa skaidroja, ka noteikti tas būtu lēmums par pamatskolas saglabāšanu, taču “skaitļi ir skaitļi“. Līdz ar to deputāti lēma, ka ar nākamo gadu būs Zemītes sākumskolas. Tas, starp citu, minēja J. Šnikvalde, arī pagarina laiku akreditācijai, jo, paliekot pamatskolas statusā, tai vajadzētu notikt jau šoruden. Taču tagad būs laiks to akreditācijai sagatavoties gada, divu laikā. Tāpat uzreiz sēdēt tika lemts par konkursa izsludināšanu direktora amatam. Pārvaldes vadītāja skaidroja, ja ir jau uzrunājusi iespējamos kandidātus un katrā gadījumā no amata līdzšinējo vadītāju neatbrīvos, līdz nebūs aizstājējs. Tāpat J. Šnikvalde uzsvēra, ka direktoram būs arī izšķirošā loma tajā, kā skoliņa attīstīsies un darbosies tālāk.

