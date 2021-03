Kur plānots būvēt Kandavas depo?

Izvēlēta vieta būvniecībai

Proti, notiek saskaņošana par to, kur varētu izbūvēt jaunu depo, un par piemērotāko atzīts īpašums «Ūdenstornis Liepās», kas pieder SIA «Kandavas komunālie pakalpojumi». Šobrīd pašvaldībai jālemj, kā īpašumu atgūt, piemēram, zemi no uzņēmuma atpērkot vai arī ieguldot tā pamatkapitālā. Tālāk, kā liecina pašvaldībai pieejamā informācija, jau aprīlī varētu tikt organizēts iepirkums par jauna depo būvniecību. Par to, kāda tipa ēka tā varētu būtu un vai tajā paredzēts izvietot arī Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu un Valsts policiju, kā tas bijis plānots iepriekš, šobrīd plašākas informācijas pašvaldībai gan neesot, skaidro I. Priede. Taču tāpat – Kandavas depo tiek minēts kā viena no Iekšlietu ministrijas prioritātēm.

Gaidot finansējumu

Oficiāli to, kad un kāda depo būvniecība varētu notikt Kandavā, Iekšlietu ministrijā vēl nekomentē. Taču, kā liecina vairāki publiski ministra Sanda Ģirģena izteikumi, šādi plāni tiešām ir. Piemēram, šo nedēļu viņš uzsāka ar ierakstu sociālajos tīklos par to, ka valdībā skatīs iespēju piešķirt 27,3 miljonus vairākiem IeM projektiem, tostarp septiņu depo izbūvei. Savukārt to, ka viens no tiem paredzēts Kandavā, ministrs apliecina RE:Baltica veidotā publikācijā par atalgojumu, infrastruktūru un citiem problēmjautājumiem iekšlietu struktūrvienībās: “..IeM grib no valsts budžeta finansēt jaunus objektus Kandavā, Saulkrastos, Dagdā, Iecavā, Ilūkstē, Rūjienā un Priekulē. 2021. un 2022. gadā tam no valsts budžeta plānots lūgt 15 miljonus eiro.” Jāpiebilst, ka vēl vakar, 11. martā, šis jautājums gan valdības darba kārtībā nebija iekļauts, bet – sekosim līdzi.