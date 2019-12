Kandavā diskutē, kur ņemt naudu skolēnu ēdināšanai

Ja budžeta grozījumus, kas būtībā ir vien informatīvs jautājums, deputāti pieņēma bez kādas aizķeršanās, tad cita lieta – skolēnu ēdināšana. Kaut iepriekš vairākkārt tika runāts, kas īsti neesot skaidrs, kā turpmāk būs ar brīvpusdienām bērniem no 1. līdz 4. klasei, tad šobrīd ir zināms – turpmāk valsts apņēmusies segt vien pusi no šiem izdevumiem, otru pusi izdevumu nododot pašvaldībai. Tā kā jaunie noteikumi stāsies spēkā jau 1. janvārī, arī domei jāparedz, no kādiem līdzekļiem tas tiks segts.

Aprēķini liecina, ka šim mērķim būs nepieciešami 67 371,56 eiro (pusdienām pilsētas skolās tie ir 0,71 eiro, bet pagastos – 0,94). Kur naudu ņemt? Daļēji to varētu kompensēt, atsakoties no brīvpusdienām 5.-6. klašu audzēkņiem, kas tika atstāts kā kompromisa variants pagājušajā pavasarī (iepriekš deputāti bija lēmuši par brīvpusdienām līdz 9. klasei). Un tieši par minēto papildu punktu deputāti vienoties tā arī nespēja. Tika noskaidrots: lai saglabātu līdzšinējo atbalstu, nākamajā gadā tam būtu jāparedz 51 149,39 eiro. Piemēram, Ivars Lasi ierosināja, ka varbūt arī 5.-6. klašu skolēnu ēdināšanai tomēr varētu atstāt daļēju finansējumu? Bet deputāts Dainis Rozenfelds rosināja līdzekļus rast, samazinot štata vietas skolās. Visbeidzot Raivis Bērziņš uzsvēra, ka vispirms tomēr vēlētos iepazīties ar nākamā gada budžeta projektu, ja par šādu jautājumu jālemj. Priekšsēdētāja Inga Priede skaidroja: budžets vēl tikai tiek gatavots, bet tāpat uzsvēra, ka 5.-6. klašu ēdināšanu šobrīd pašvaldība varētu segt tikai situācijā, ja, piemēram, pašas skolas atrod tam līdzekļus savos budžetos. Gala rezultāts gan bija tāds, ka vairākums deputātu no balsojuma atturējās un lēmums tā arī netika pieņemts. Un tas, neskatoties uz Izglītības pārvaldes vadītājas Jeļenas Šnikvaldes piebildi, ka tā tomēr to nevar atstāt – par finansējumu, kā to paredz likums, tomēr ir jāvienojas. Pretējā gadījumā otrais mācību pusgads sāksies ar to, ka par bērnu ēdināšanu nemaksās neviens…

Vairāk par sēdē spriesto lasiet piektdienas, 20. decembra, laikrakstā ŠEIT=>