Valsts policija aicina iedzīvotājus rūpīgāk domāt par velodrošību

Valsts policija atgādina, ka ir riskanti atstāt velosipēdus nesaslēgtus pie tirdzniecības objektiem, izglītības iestādēm, kāpņu telpās (arī tad, ja daudzdzīvokļu namos ir durvju kods), uz balkoniem, neaizslēgtās vai ar nedrošu slēdzeni aizslēgtās garāžās, šķūnīšos, pagrabos vai citās telpās. Tā, piemēram, 2. jūnijā Zemgalē nepatīkamu pārsteigumu piedzīvoja vairāki divriteņu īpašnieki, – viens velosipēds tika nozagts no daudzdzīvokļu ēkas kāpņu telpas Iecavā, divi nesaslēgti velosipēdi no kāpņu telpas Ozolnieku novada Cenu pagastā, kā arī viens 250 eiro vērts velosipēds, kas nebija saslēgts un atradās Jelgavā daudzīvokļu ēkas pagalmā pie logiem.

Jāpiebilst, ka velosipēdu zādzības ir ne tikai nepatīkams emocionāls pārdzīvojums, bet arī nozīmīgs finansiālais zaudējums, kā, piemēram, 4. jūnijā Tukumā no kādas dzīvojamās mājas kāpņutelpas tika nozagts nesaslēgts velosipēds „Rex Graveler 8000”, un tā īpašniekam tika nodarīti materiālie zaudējumi 200 eiro apmērā. Tajā pašā dienā Engurē tika nozagti divi nesaslēgti velosipēdi, katrs 150 eiro vērtībā, bet laika posmā no 6. uz 7. jūniju no kādas daudzdzīvokļu mājas kāpņutelpas Jelgavā tika nozagts saslēgts velosipēds, tā saimniekam nodarot materiālos zaudējumus 400 eiro apmērā.

Likumsargi atkārtoti uzsver, ka ir būtiski arī parūpēties par kvalitatīva velosipēda saslēga iegādāšanos, jo parastās drošības troses ir iespējams pārkniebt dažās sekundēs, tuklāt nemaz neradot apkārtējiem ne mazākās aizdomas par noziedzīgu nodarījumu, kā tas tika izdarīts 6. jūnijā Jelgavā, kur, sabojājot drošības slēdzeni, tika nozagts velosipēds „Camaro”.

Lai izvairītos no situācijas, kad no divriteņa pāri paliek tikai viens ritenis, kā tas notika 2. jūnijā Jelgavā, kur no velosipēdu novietnes tika nozagts velosipēds, kam ar drošības slēdzeni bija saslēgts tikai priekšējais ritenis, ir svarīgi saslēgt velosipēdu pēc iespējas zemāk pie rāmja un ar atslēgas caurumu uz zemi.

5. jūnijā Jelgavā tika nozagts pie veikala atstāts nesaslēgts velosipēds. Neilgi pēc informācijas saņemšanas par notikušo zādzību likumsargiem braucamrīku izdevās atrast un nodot īpašniecei. Garnadža iekāroto divriteni neilgu laiku pēc zādzības ar policistu palīdzību izdevās atgūt arī kādam vīrietim, kurš 6. jūnijā Dobeles novada Lejasstrazdos to bija atstājis nesaslēgtu, taču Valsts policija uzsver, ka gadījumi, kad nozagtos braucamrīkus izdodas atgūt, nedrīkstētu kalpot par iemeslu rīkoties neapdomīgi.