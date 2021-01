Brauc dzērumā, bez tiesībām un taranē policijas auto

23. janvārī 18.55 Smārdes pagastā, Milzkalnē, vīrietis vadīja «Audi A4», būdams alkohola reibumā. Pārbaudē konstatēts, ka vadītājam nav transportlīdzekļa vadīšanas tiesību. Vīrietis atteicās no no alkohola koncentrācijas pārbaudes, tādēļ tika nogādāts Rīgas Psihoneiroloģiskā slimnīcā asins analīžu veikšanai, kas apliecināja, ka persona tiešām ir 1,25 promiļu reibumā. Uzsākts kriminālprocess. Jāpiebilst, ka pēc auto apturēšanas, vadītājs nenodrošināja, lai tas neizkustētos, kā rezultātā automašīna uzripoja Valsts policijas trafarētajam transportlīdzeklim, to bojājot. Tāpat apturētajā transportlīdzeklī atradās trīs vīrieši no dažādām mājsaimniecībām, tādēļ uzsākti vēl arī administratīvo pārkāpumu procesi par pulcēšanās ierobežojuma pārkāpšanu, piemērojot naudas sodus no 500 līdz 1500 eiro apmērā.