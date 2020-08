Vasaras izskaņas koncerti Tukuma pusē

Piektdienas, 28. augusta vakarā no pulksten 19.00 uz muzikālu vakara baudīšanu aicina Cafe Engure, kas organizē koncertu cikla ENGURE Live noslēguma pasākumu. Viesosies «Carnival Youth» ar koncertprogrammu «Naivais Ku-Kū» un Ozols. Pēc koncerta par deju mūziku parūpēsies Dj Roberts Gobziņš un “Gribam būt Dīdžejas”. Engure Cafe ēdienkarte būs pieejama kā ierasts no pulksten 12.00 līdz 22.00, apkalpošana tikai pie galdiņiem. Adrese: Engure Cafe, Ostas iela 1, Engure, Engures pagasts, Engures novads. Vairāk informācijas pa tālruni 28368868, www.facebook.com/engurecafe

PASĀKUMS ATCELTS Ģimenes ar bērniem sestdienas, 29. augusta pēcpusdienā laipni aicinātas uz atpūtas kompleksa «Valguma pasaule» Mākslas taku, kur būs iespēja noskatīties atraktīvu un sirsnīgu «Baltā Vilka trio» koncertuzvedumu «Meža dziesmas.» Koncertprogramma tapusi komponistam Edgaram Raginskim, iedvesmojoties no Jāņa Baltvilka dzejas, un tajā atainota sirsnīga mīlestība pret apkārtējo dabu, labestība, iejūtība un cieņa. Koncerta sākums pulksten 16.00. Tajā piedalīsies aktrise Madara Botmane, saksofonists Arvīds Kazlausks un pianists Rihards Plešanovs. Biļetes nopērkamas un apmeklējums piesakāms šeit – https://ej.uz/MezaDziesmasVP. Adrese: “Valguma pasaule”, Smārdes pagasts, Engures novads. Vairāk informācijas un biļešu rezervācija pa tālruni 63181222, www.valgumapasaule.lv

Klasiskās mūzikas cienītāji sestdien, 29. augustā no pulksten 19.00 aicināti uz Durbes pils pagalmu, kur pasākumu cikla “Tiekamies Tukumā” TT klasika ietvaros opermūzikas koncertu «Arrivederci Roma» sniegs tenoru trio. Koncertā uzstāsies Raimonds Bramanis, Mihails Čuļpajevs, Juris Vizbulis un LNOB orķestra mākslinieki Ilze Ozoliņa (klavieres), Svetlana Okuņa (vijole), Inga Sunepa (čells), Inita Āboliņa (akordeons), Mareks Auziņš (kontrabass) un Ivars Kalniņš (sitamie instrumenti). Koncertprogrammā mākslinieki izvēlējušies ietvert sev tuvu un klausītāju iemīļotu un populāru opermūziku, kuru dažādos mūzikas stilos – no klasikas līdz džezam aranžējis Andrejs Puškarevs. Klausītājiem būs iespēja baudīt tādas zināmas operu ārijas, kā piemeram, Dž. Verdi Hercoga āriju „La donna e mobile”(„Meitenes sirsniņa”) no operas „Rigoletto”, G. Doniceti Nemorino āriju „Una furtima lagrima” no operas „Mīlas dzēriens”, Dž. Pučīni Kalafa āriju no operas „Turandota”, kā arī instrumentālus opermūzikas fragmentus. Andreja Puškareva oriģinālas aranžijas trīs tenoriem un instrumentālam sastāvam veidos krāšņu muzikālu numuru kolāžu. Ieejas Biļetes nopērkamas “Biļešu paradīzes” kasēs un www.bilesuparadize.lv/lv/lv/event/82702. Lai koncerts būtu patīkams un ērti baudāms, apmeklētāji aicināti ņemt līdzi savus, sēdēšanai brīvdabā paredzētus krēslus vai pledus. Adrese: Durbes pils pagalms, M. Parka iela 7, Tukums. Vairāk informācijas www.facebook.com/TiekamiesTukuma/

Senās uguns nakts piekrastē

Atzīmējot Senās uguns nakti, kas norisinās visā Baltijas jūras piekrastē, brīvdabas koncertu Bērzciemā sestdien, 29. augustā atpūtas kompleksā «Mazā kaija» pie jūras sniegs muzikālā apvienība «Raxtu Raxti». Koncerta sākums pulksten 19.30. Pasākumā būs pieejamas sēdvietas, kā arī darbosies kafejnīca un bārs.

Biļetes nopērkamas “Biļešu paradīzes” kasēs un www.bilesuparadize.lv/lv/event/83085. Adrese: “Mazā kaija”, Bērzciems, Engures pagasts, Engures novads. Vairāk informācijas pa tālruni 26690952, www.facebook.com/mazakaija/.

Godinot jūru Senās uguns nakts ietvaros arī Engurē sestdien, 29. augustā būs iespēja baudīt populārās un akadēmiskās mūzikas koncertu «Visa pasaule ziedos». Koncerta sākums pulksten 20.30. Tajā piedalīsies Sabīne Krilova (mecosoprāns), Madara Kalniņa (klavieres), Zane Pakalne (vijole), Aija Linde (alts), Elīza Sestule (čells) un Uģis Upenieks (sitamie instrumenti). Pēc koncerta Ahare fire uguns šovs. Ieeja pasākumā bez maksas. Adrese: Engures promenāde un Dienvidu mols, Engure, Engures pagasts, Engures novads. Vairāk informācijas pa tālruni http://www.enguresnovads.lv/kultura/senas-uguns-nakts-engure