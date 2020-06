Tukuma bijušo mēru par Talsu novada domes izpilddirektoru neievēl

Uz šo amatu, kā informē Talsu novada dome, pavisam bija kandidējuši 12 pretendenti, taču intervijas, kuras organizēja personāla atlases kompānija SIA «Aveluk grupa», notika ar 11 pretendentiem, kuru vidū bija arī bijušais Tukuma novada domes priekšsēdētājs Ēriks Lukmans, kas bija ieguvis augstāko vērtējumu.

Balsojumā par Ē. Lukmana iecelšanu par izpilddirektoru nepiedalījās partijas «Mēs – Talsiem un novadam» deputāti Ilva Norenberga un Lauris Pīlēģis, kā arī Latvijas Zemnieku savienības pārstāvji Dainis Karols un Miervaldis Krotovs, savukārt 12 atlikušo deputātu balsis dalījās pusi uz pusi – par Ē. Lukmana iecelšanu amatā balsoja Normunds Tropiņš, Edmunds Demiters no «Vienotības», Alfons Spēks un Tabita Kalniņa no Latvijas Zaļās partijas, Gundars Sebris un Sandra Pētersone no Nacionālās apvienības, bet pret balsoja – Gerda Zeberiņa, Andis Astrātovs, Oļegs Solovjovs un Normunds Krūze no «Talsu novada attīstībai», Daiga Feldmane no Latvijas Reģionu apvienības un Inga Gluzda no Jaunās Konservatīvās partijas. Tā kā tika saņemts vienāds balsu skaits, Ē. Lukmans izpilddirektora amatā netika apstiprināts.

Sazvanīts Ē. Lukmans atzina, ka par notikušo daudz nepārdzīvo, jo balsojumi ir tādi, kādi ir, un viņš Talsu novada deputātu lēmumu respektē. Taču, lai arī amatu šajā pašvaldībā neesot ieguvis, esot guvis labu pieredzi: “Esmu gandarīts, ka personāla atlases kompānija pēc divu stundu intervijas novērtēja manu pieredzi un zināšanas, un šis novērtējums man noderēs turpmāk.”