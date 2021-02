Šodien sākas gavēnis!

Šodien, 17. februārī, kristīgajā tradīcijā atzīmējam Pelnu trešdienu, pēc kuras sākas Lielais 40 dienu gavēnis (ilgst līdz Lieldienām, kas šogad ir 4., 5. aprīlī). Tradicionāli tas paredz atturēties no gaļas ēdieniem, arī no alkohola lietošanas un arī no citām it kā ikdienišķām ”atkarībām”, tais skaitā no saldumiem. Gavēnis ir sastopams visās pasaules reliģijās un kultūrās, un tam ir dažādi mērķi. Vai tā būtu sevis nicināšana un šaustīšana (kā viduslaikos); vai veids, kā sasniegt apgaismību un iegūt sava dieva labvēlību; vai tas ir politiski motivēts, kā bada streiks; cilvēkiem – kristiešiem un nekristiešiem – bieži ir liela nesaprašana par gavēni. No kā tad īsti attiekties un kā ar šo atturību uzlabot, ne pasliktināt savu veselību. Lai to noskaidrotu, sazinājāmies ar uztura speciālistiem.