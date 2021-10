Šodien, 27. oktobrī, 14.00 diskusija «Plaušu vēzis – kā dzīvot tālāk?»

Diskusijas “Plaušu vēzis – kā dzīvot tālāk?” tiešraidi ikvienam interesentam būs iespēja vērot Plaušu vēža pacientu un tuvinieku biedrības Facebook kontā https://ej.uz/PlausuVezisDiskusija un komentāros ir iespēja uzdot jautājumus dalībniekiem.

Plaušu vēzis ir viens no izplatītākajiem ļaundabīgajiem audzējiem pasaulē, kā arī galvenais nāves cēlonis onkoloģisku saslimšanu vidū. Latvijā katru gadu plaušu vēzi diagnosticē vairāk nekā 1000 pacientiem, no kuriem viena trešdaļa ir darbspējas vecumā. Kā liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) dati, 2020. gadā no plaušu vēža mira 942 personas, bet 265 pacienti no tiem bija darbspējīgā vecumā. Līdz ar to plaušu vēzis kļūst par galveno priekšlaicīgas mirstības cēloni šo slimību grupā, radot vislielāko ekonomisko slogu no visiem ļaundabīgajiem audzējiem.

Plaušu vēža pacientiem Latvijā ir nepieciešams lielāks valsts atbalsts onkoloģiskās saslimšanas ārstēšanā, kas nodrošinātu līdzvērtīgas tiesības visiem saņemt ārstēšanu atbilstoši starptautiskām vadlīnijām un palielināt savas izredzes pagarināt dzīvildzi.

Diskusijā plānots apspriest plaušu vēža diagnostikas, ārstēšanas un psihoemocionālā atbalsta iespējas, kā arī par valsts atbalstu plaušu vēža pacientiem Latvijā.

Situācijas problemātiku aktualizēs –

Plaušu vēža pacientu un tuvinieku biedrības vadītājs Harijs Gals,

onkoloģe-ķīmijterapeite profesore dr. med. Gunta Purkalne,

onkologs – ķīmijterapeits dr. Viktors Kozirovskis,

onkoloģe-ķīmijterapeite daktere Sigita Hasnere,

Nacionālā Veselības dienesta Ārstniecības pakalpojumu departamenta Pakalpojumu attīstības nodaļas vadītāja Anete Baškevica,

Nacionālā Veselības dienesta Zāļu un medicīnisko ierīču departamenta direktore Signe Bokta, Nacionālā Veselības dienesta Zāļu un medicīnisko ierīču departamenta direktora vietniece Zinta Rugāja,

Ziedot.lv Pieaugušo veselības programmas vadītāja Fonds Inese Danga,

Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Laboratorijas dienesta attīstības projektu vadītājs dr. Ģirts Šķenders,

Onkoloģisko pacientu psihoemocionālā atbalsta kabineta darbiniece un Pacientu organizācijas Dzīvības koks valdes locekle Kitija Janele.