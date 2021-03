Kurus ceļus plāno pārbūvēt?

Kā informē VSIA «Latvijas Valsts ceļi», būvdarbi paredz vecā seguma reciklēšanu un pārbūvi, divu asfalta kārtu ieklāšanu, autobusu pieturvietu pārbūvi, kā arī deformācijas šuvju atjaunošanu un asfalta seguma ieklāšanu uz tilta pār Abavu. Pārbūves darbus veic SIA «Strabag» un kopējās darbu izmaksas ir 4,82 miljoni eiro ar PVN, un no šīs summas 85% finansē ERAF. Būvuzraudzību objektā veiks a/s «Ceļuprojekts», savukārt pārbūves projektu izstrādāja SIA «Vertex projekti». Būvdarbus plānots pabeigt 240 dienu laikā.

Vai būs arī veloceliņi?

Jāpiebilst, ka par pašvaldības līdzekļiem Sātos tiks ierīkots gājēju celiņš, taču Tumes pagastam uz reiz solīto veloceliņu vēl jānogaida. Kā skaidroja Tumes un Degoles pagastu pārvaldes vadītāja Lidija Legzdiņa, šī projekta ietvaros veloceliņa nebūs, tomēr ir cerība, ka 2023. gadā varētu tikt uzsākti izpētes darbi divos ceļu posmos – Tukums-Tume un Tukums-Milzkalne, kas ļauj cerēt, ka reiz uzbūvēs arī veloceliņus, kas iedzīvotājiem ir ļoti nepieciešami.

Piešķir naudu ceļu pārbūvei

Vēl viena labā ziņa, ka 18. martā valdība piešķīra finansējumu valsts autoceļu attīstībai administratīvi teritoriālās reformas kontekstā, norādot, ka ceļu tīkla kvalitāte ir svarīga prioritāte sekmīgai administratīvi teritoriālās reformas īstenošanai. Kopumā tika apstiprināti trīs saraksti, kuros bija minēti ceļa posmi arī Tukuma, Engures, Kandavas un Jaunpils novadā.

sarakstā, kur iekļauts plānotais finansējums valsts reģionālo un vietējo autoceļu pārbūvei un atjaunošanai 2021. gadā, 3 miljoni eiro paredzēti

autoceļa P104 Tukums-Auce-Lietuvas robeža 14,39 kilometru gara posma no Vaskiem līdz Jaunpilij (no 13,19 līdz 27,58 kilometram) atjaunošanai.

sarakstā iekļauti 2021. gadā prioritāri pārbūvējamie un atjaunojamie valsts reģionālo un vietējo autoceļu posmi ar mērķi sekmīgi īstenot administratīvi teritoriālo reformu. Šajā sarakstā iekļauti pavisam četri ceļu posmi, no tiem Jaunpils novadā – V1458 Jaunpils-Viesatas asfaltbetona seguma atjaunošanai 2,20 kilometru garā posmā, kam paredzēti 400 000 eiro.

Engures novadā ceļam V1475 Ozolpils-Kalēji-Smārde (2,18 km posms, kas no) virsmas dubultā apstrāde par kopējo summu 370 000 eiro; Kalēji-Durbe – dubultā virsmas apstrāde 6,28 km garā posmā VAG2, kam paredzēti 1 100 000 eiro. 1,27 km asfalta atjaunošana Smārdes centrā par 220 000 eiro.

sarakstā iekļauti plānotie autoceļu pārbūves darbi laikā no 2022.-2023. gadam. Tā pamatsarakstā nav neviena ceļa Tukuma, Engures, Kandavas vai Jaunpils novadā, bet rezerves sarakstā ir trīs posmi.

Divi no tiem ir šī brīža Kandavas novadā: ceļa P109 Kandava-Saldus posmā līdz Zantei (no 16,47 līdz 23,27 kilometram) 6,8 kilometros paredzēta grants segas pārbūve par 815 880 eiro. Otrs posms – V1430 Saldus-Vāne – no 17,63 līdz 19,36 kilometram, kur 1,73 km garā posmā paredzēta divkāršā virsmas apstrāde par 829 463,06 eiro, kā arī viens posms Tukuma novadā: ceļa V1435 Līgas-Zentene-Rideļi 14,13 km garš posms Zentene-Rideļi (no 5,92 līdz 20,05 kilometram), kam paredzēta grants seguma dubultās virsmas apstrāde par 2 402 100 eiro.

Lestenes ceļš nav iekļauts

Saprotams, ka, izpētot visus sarakstus, vispirms jau meklējām sen solīto Lestenes ceļu, taču neatradām, tāpēc Tukuma novada domes priekšsēdētājam Normundam Rečam vaicājām, vai novads bija iesniedzis pārbūvējamo ceļa posmu sarakstu. Pašvaldības vadītājs skaidroja, ka ir ticis iesniegts saraksts ar kopumā 19 ceļu posmiem – gan tādiem, kur grantēta ceļa vietā nepieciešams asfalts, kā Lestenes ceļa gadījumā, gan arī, kur nepieciešams atjaunot asfalta segumu. Arī mēs šo sarakstu saņēmām un pārliecinājāmies, ka tajā iekļauts gan ceļš no Tukuma uz Lesteni (cauri Vienībai), gan no Jaunmokām uz Jaunsātiem, gan Zentenes pagasta grantētie ceļi utt. To, kāpēc šie ceļi nav sarakstā iekļauti, N. Rečs nevarēja komentēt.

Savukārt, kā vēsta neoficiāla informācija, Lestenes ceļš, kura pārbūvei tehniskais projekts jau ir izstrādāts, nolikts malā tāpēc, ka šis posms esot pārāk garš un pārbūves ziņā arī pārāk dārgs – aprēķinātās izmaksas pārsniegušas 8 miljonus eiro, taču salīdzinoši transporta kustība esot neliela. Iespējams, tāpēc pie šī projekta solīts atgriezīsies pēc pāris gadiem.