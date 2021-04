Izmaiņas autobusu sarakstos!/papildināts/

Ņemot vērā, ka Engures novadā tiek atceltas mācības klātienē, no 2021. gada 26. aprīļa maršruta Nr.6061 Tukums–Smārde, Nr.6070 Tukums–Apšuciems un Nr.6033 Tukums–Lapmežciems reisi tiks izpildīti saskaņā ar skolēnu brīvlaika kustības sarakstu. Tāpat, ņemot vērā, ka Zemītes pamatskolā tiek atceltas mācības klātienē, no 26. aprīļa uz nenoteiktu laiku maršruta Nr.5299 Tukums–Zemīte autobuss, kas no Tukuma autoostas pirmdienās, trešdienās, ceturtdienās un piektdienās izbrauc plkst.7.40 un no pieturas Zemīte – plkst. 8.15, pasažieru pārvadājumus nenodrošinās.