Durvis vēris Tukumā lielākais jaunu, mazlietotu un lietotu mēbeļu veikals

Simtiem krēslu, galdu, dīvānu, atpūtas krēslu, korpusa mēbeļu, paklāju – šādu preču klāstu – kā jaunu, tā mazlietotu un lietotu – ikvienam interesentam jau šobrīd piedāvā veikals-noliktava «Labas preces», Tukumā, Zemītes ielā 2.

Kā pastāstīja veikala pārstāvis Juris Raubens, piedāvājumā ir mēbeles visdažādāko stilu interjeriem, klientu vēlmēm un arī finansiālajām iespējām. Turklāt katru dienu to klāsts tiek papildināts.

Jaunas mēbeles no Indijas

Veikala-noliktavas «Labās preces» piedāvājumā ir jaunas un ekskluzīvas mēbeles no Indijas, kuras lielākoties gatavotas no izturīgā tīkkoka. To vidū, piemēram, ir liels ēdamgalds, gulta un naktsskapītis, kas izgatavoti no kuģa vraka dēļiem – tajos redzami vai nu skrūvju, vai, iespējams, pirātu šauto ložu radītie caurumi. Turpat blakus apskatāms un nopērkams galds ar masīvkoka virsmu, kā arī spoguļu rāmji romantiskā izpildījumā. Vēl apskatāmi interesanti kafijas galdiņi, kas izmantojami arī kā soliņi, vitrīnas, kumodes, koka krēsli un soli, kas iestrādāti metālā. Šajā veikala nodaļā interesenti varēs atrast neparastus priekšmetus, kas palīdzēs padarīt interjeru īpašu un neatkārtojamu.

Krēsli, dīvāni, gultas un matrači

Jau šobrīd veikalā nopērkami ap 200 dažādu krēslu cenā, sākot no 5 eiro, – viesistabai, virtuvei, publiskajām telpām, birojiem, kā arī lietošanai ārā. Ir daudz koka, metāla un arī plastmasas krēslu – apvilkti ar ādu, audumu vai ādas aizstājēju. Plašā klāstā veikalā-noliktavā tiek piedāvāti atpūtas krēsli – cenu diapazonā no 35 līdz 80 eiro, izlaižamie un sēžamie dīvāni – gan no ādas, gan ādas aizstājēja, gan no auduma, turklāt – gan divvietīgi, gan trīsvietīgi un stūra dīvāni. Cenas tiem ir, sākot no 70 eiro 100 līdz 200 eiro atkarībā no mēbeļu stāvokļa. Veikals piedāvā arī gultas, gultu rāmjus un matračus par cenu no 20 līdz 50 eiro, kā arī matračgultas (tas ir matracis uz koka rāmja), kam atliek vien pieskrūvēt kājiņas, un guļasvieta gatava. Veikalā var pasūtīt Latvijā ražotos «Sendeko» firmas ražotos matračus, kuru klāstā ir gan mīkstie, gan cietie modeļi.

Katram savu galdu!

Tā var teikt par plašo galdu klāstu, kas maksā no pārdesmit līdz 70 eiro un vairāk. Te var izvēlēties tādus, kas derēs viesistabai, virtuvei, atpūtas vai darba telpai – dažādās krāsās, izmēros, dažāda augstuma. Turklāt galdi ir gan izvelkami, gan neizvelkami, transformējami, četrkantīgi, apaļi, ovāli, ar rakstiem un bez, ar flīžu vai stikla virsmu, ar plauktiņiem un ar atvilktnēm, mūsdienīgi un tādi, kas der senatnīgam vai, piemēram, 70. gadu interjeram… Jāteic, galdu vidū ir arī tādi, kurus nedaudz piekrāsojot, var iegūt īpaši labu interjera papildinājumu.

Kumodes, vitrīnas, sekcijas

Liela daļa telpas ir atvēlēta tā sauktajām korpusa mēbelēm – koka bufetēm, vitrīnām, kumodēm, sekcijām, kas piegādātas no Anglijas, Holandes un Vācijas. Mēbeļu klāstā ir vecināta ozolkoka paraugs, kura vienīgās metāla detaļas ir eņģes, bet visas pārējās daļas sastiprinātas ar koka tapiņām. Taču bufeti vai vitrīnu te iespējams atrast gan tiem, kas tādu vēlas savā virtuvē vai viesistabā – traukiem, grāmatām, smukumlietām un kolekcijām. Šo mēbeļu cenas – no 60 līdz 380 eiro. Ir arī televizora un tualetes galdiņi, virtuves un nakts skapīši. Ir arī pavisam jaunas sekcijas gaišos toņos, kas piegādātas no Vācijas.

Papildu pakalpojumi, atlaides un darba laiks

Šobrīd, ieejot veikalā, ikvienam klientam tiek piedāvāts izvēlēties atlaidi, kuru varēs izmantot līdz 4. augustam. Vēl veikals piedāvās mēbeļu tīrīšanas pakalpojumu (tikai tām mēbelēm, kas iegādātas šajā veikalā).

