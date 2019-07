Vasaras skoliņa «Pasaku muzejā»

Aizvadītajā sestdienā, 29. jūnijā, par spīti smalki sijājošam lietum pulciņš bērnu kopā ar vecākiem piedalījās šosezon pirmajā vasaras skoliņas nodarbībā Pilsētas parkā.

Šajā nodarbībā, kurai bija dots nosaukums «Pasakas ceļasomā», kopā ar Saimnieci, Kaķi un Zaķi no Džūkstes pasaku muzeja ikvienam bija iespēja uzzināt, kā darāmi dažādi lauku darbi un vienlaikus, kādi stiķi un niķi ir abiem zvēriem prātā, lai varētu nedarīt to, ko saimniece lika. Tomēr, kā novērojām, bērni no sirds atbalstīja abus nebēdņus, un viņiem izdevās gan maizi izcept, gan kāpostus sašķērēt, gan malku ziemai sagādāt. Vēl bērni klausījās pamācošas pasakas, gāja rotaļās un visbeidzot radošajā darbnīcā no papīra un plastmasas caurulītes gatavoja zalkšu ķēniņu. Nākamā vasaras skoliņas nodarbība notiks 27. jūlijā.