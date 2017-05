Muzeju nakts nedēļas nogale Tukumā un apkārtnē

Nedēļas nogalē, kad visā Latvijā muzeji atvērs savas namdurvis Muzeju nakts dalībniekiem, arī Tukumā un apkārtnē sarūpēti dažādi, vairāk vai mazāk vērienīgi pasākumi, bet katrs ar savu īpašo pieeju un interesanto skatījumu. Šogad Muzeju naktī domāsim par laiku, skaitīsim laiku un vizualizēsim laiku, jo Muzeju nakts tēma ir – Laika rats.

Sestdien, 20. maijā, uz Tukumu ir vērts doties jau rīta pusē, jo dažādi pasākumi šeit norisināsies arī Muzeju nakts dienā.

No paša rīta Šlokenbekas muižā valdīs liela rosība, jo tur startam gatavosies Šlokenbekas rogaininga dalībnieki. Sacensības norisināsies vairākās distancēs. 8 stundu starts tiks dots 11.00, tad 14.00 sekos starts 4 stundu distancei un no 14.00 līdz 17.00 visi gribētāji, arī tie, kas nav iepriekš reģistrējušies, varēs startēt un izmēģināt savus spēkus ģimenes jeb tautas distancē. Sacensības norisināsies Āžu kalna, Milzkalna, Ķemeru nacionālā parka teritorijās līdz pat Tukuma-Klapkalnciema šosejai. Visi laipni aicināti piedalīties un atbalstīt dalībniekus. Visas dienas garumā Šlokenbekas muižas teritorijā no 11.00 norisināsies arī Ģimenes dienas un Muzeja nakts pasākumi ar dažādiem koncertiem, radošajām darbnīcām un aktivitātēm.

Adrese: Šlokenbekas muiža, Milzkalne, Smārdes pagasts, Engures novads. Vairāk informācija ww.coksilva.lv.

No 10.00 gan bērni, gan pieaugušie aicināti uz pavasara skapja tīrīšanu pasākumā «Pavasaris skapī», kur paredzēts gan tirgoties, gan mainīties, gan iepirkties. Būs garda kafija, darbosies Abrakadabra spēļu istaba un x box. Nāc un pavadi jautri un noderīgi laiku kopā!

Adrese: BTA ēkas pagalms, Pils iela 12, Tukums.

15.00 ģimenes ar bērniem, kā arī citi interesenti aicinātai uz Tukuma pilsētas kultūras namu, kur uz koncertu «Izdejosim vasaru» aicina Tukuma Mākslas skolas tautas deju kolektīvs «Luste». Tajā piedalīsies kolektīva visu vecumu dejotāji, kā arī viesi – Kauguru Kultūras nama bērnu tautas deju kolektīvs «Vizmiņa» un Tukuma DK «Svīta».

Adrese: Tukuma pilsētas kultūras nams, Lielā iela 1, Tukums. Vairāk informācija www.tpkn.lv.

Muzeju nakts pasākuma dalībnieki savas durvis sestdien vērs 19.00. Tukumā un apkārtnē pie sevis ciemos aicina Tukuma pilsētas vēstures muzejs «Pils tornis», Tukuma Mākslas muzejs, Mākslas galerija «Durvis», Tukuma Audēju darbnīca, Durbes pils, Pastariņa muzejs, Džūkstes Pasaku muzejs, Šlokenbekas muiža, Lapmežciema muzejs, Engures saieta nams, Jaunmoku pils, Pūres Šokolādes muzejs, Jaunpils pils, kā arī sadarbības partneri: Tukuma Tēlotājmākslas studija, mākslas darbnīca «Antīks», Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Tukuma nodaļa, Tukuma evaņģēliski luteriskā baznīca, Tukuma kultūras nams, Tukuma novada Dzimtsarakstu nodaļa, biedrība «Ligzda», Salmu darbnīca, mana aptieka Centra aptieka, picērija «Kvazi Pizza». Detalizētu muzeju nakts programmu un vairāk informācijas par katru muzeju skatīt www.visittukums.lv.

Svētdien, 21. maijā, ja esat Jaunpils novadnieks vai interesējaties par Jaunpils pagasta vēsturi, 14.00 aicinām apmeklēt svētkus, kas veltīts Elzas Rozes grāmatas «Bērnības atmiņas lauku jaunajā muižā» atvēršanai. Pasākums norisināsies Jaunpils pagasta Saules ciema centrā pie bijušās Saules ēdnīcas ēkas. No Jaunpils centra uz norises vietu kursēs autobuss. Interesentiem pieteikties Jaunpils muzejā līdz 19. maijam.

Adrese: Saules ciema centrs, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads. Vairāk informācijas un pieteikšanās pa tālruni 20223423, www.jaunpils.lv

Visi laipni aicināti iegriezt Laika ratu Tukuma muzejos! Uz Tukumu pēc smukuma!