Dīķa hokeja turnīrs Viesatās /FOTO/

4. martā visi, kas vēlējās pavadīt ziemas dienu ārpus mājas, varēja doties uz Viesatām, kur norisinājās dīķa hokeja turnīrs. Uz Viesatu dīķa satikās 9 komandas no tuvākiem un tālākiem kaimiņiem: no Jaunpils, Tukuma, Lestenes, Tumes, Bēnes, Šķēdes, kā arī paši vietējie – viesatnieki.

Uzvarēja, protams, sportiskais gars un jautrība, bet, kā jau sacensībās, bija arī turnīra tabula un tajā 1. vietā «Dzimtenīte» no Tumes, 2. – komanda «Jelgava», 3. – «Tukuma brāļi», 4. – «Radi un co» no Vieastām, 5. – Šķēdes komanda no Saldus, 6. – Lestenes komanda, 7. – Bēnes komanda, 8. – «Bortinieki» – Viesatu jauniešu komanda, bet 9. – Jaunpils jauniešu komanda.

Vairāk lasiet laikraksta otrdienas, 6. marta, numurā ŠEIT!