Barikāžu atceres diena Jaunpils vidusskolā /FOTO/

Šodien, 20. janvāris – diena, kad visā Latvijā notiek atceres pasākumi, diena kad daudzi no mums atceras notikumus Rīgā pirms 26 gadiem. Šī ir 1991. gada barikāžu aizstāvju atceres diena. Arī no Jaunpils novada bija daudz vīru un sievu, kas toreiz sakāpa autobusos, lai dotos uz mūsu galvaspilsētu un nenoguruši sargātu Vecrīgu, Saeimas namu un kā Jaunpils ļaudis – Latvijas televīzijas torni. Un tas viss tādēļ, lai mēs sevi varētu saukt par brīvas Latvijas iedzīvotājiem. Arī šodien Jaunpils vidusskolā diena tika aizvadīta patriotiskā gaisotnē. Iesākumā 5 -12 klašu skolēni atrādīja savas prasmes ierindas skatē. No katras klases bija izvirzīts komandieris, kurš/kura stingrā balsī visiem lika stāties, griezties un soļot ar dziesmu. Tā katra klase parādīja savu disciplinētību un vienotību. Pēc ierindas skates, Dobeles zemessargu 51. kājnieku bataljona leitnants Ēriks Kazmins, pāris vārdos pastāstīja bērniem par notikumiem pirms 26. gadiem. Jo arī viņš pats bijis barikāžu dalībnieks un aculiecinieks.

Pēc tam visi tika aicināti silti saģērbties un doties pie ugunskura, kas bija iekurināts tur pat pie skolas, kā arī uz siltām pusdienām no lauku virtuves, ko bija sagatavojuši Jaunpils vidusskolas pavāri.