Meklē vēsturiskus telefonaparātus filmas uzņemšanai

Saņēmām ziņu ar kādu īpašu aicinājumu: “Labdien, jaukie un izpalīdzīgie kaimiņi no Tukuma novada! Atrodamies Kandavas novada Vānes pagasta Variebā. Esam iecerējuši uzņemt nekomerciālu īsfilmu «Telefonu centrāle», kuras sižeta pamatā ir lauku telefona centrāles un fermas telefona līnijas ievilkšana, un to visu darīs dzīvnieki – āzis vilks telefona kabeļus, kaza ar ragiem raus ārā komutatora vadus, bet kolliji uz ganīšanas posteni pļavā varēs piezvanīt aitai no mājām.”

Lai ideju īstenotu, filmēšanas vajadzībām tiek meklēti jebkuri veci padomju telefona aparāti ar ripu un «VEF» telefona aparāti ar podziņām, kā arī taksofoni. Kā skaidro scenārists, operators un režisors vienā personā Agris Straujups, šādas filmiņas top kopš 2016. gada, un šobrīd interneta plašumos noskatāmi kādi 15 pabeigti darbi. Vienmēr gan gaisā atkal virmo kāda jauna iecere, un viena no tām ir jau minētā «Telefona centrāle», kurai nepieciešami rekvizīti. Iepriekš līdzīgā kārtā citās filmās izmantotas veļas mašīnas, mehāniskie svari, kabeļu spoles, veci čemodāni un citas lietas. Bet galvenajās lomās ir un būs pilntiesīgie ģimenes locekļi – kolliji, kā arī saimniecībā mītošās un attapīgās aitas, āži, arī zirgi un citi iemītnieki.

Interesanti, ka uz saimniecību ģimene pārcēlusies 2010. gadā. Pirms tam bijis izveidots kolliju portāls, kas ir pirmā un, ļoti, iespējams, informatīvi bagātākā kādai šķirnei veltītā mājas lapa. Kopumā, stāsta A. Straujups, kolliji Latvijā nav kupli pārstāvēti, jo reģistrēti vien kādi 120 līdz 150 suņi. (Viena no filmiņām «Laika mašīna. 1. daļa.» veltīta Irisai Stepei, kurai pateicoties, šie suņi nonākuši mūsu valstī.) Ar lauksaimniecību nodarboties nav plānojuši, bet palēnām, pamazām, cenšoties kollijos atgriezt tiem tik dabisko ganīšanas instinktu, uzradušās aitas. Vēlāk – arī kazas un citi dzīvnieki, kas ir lauku sētas iemītnieki, ne lopi ražošanai. A. Straujups atzīst, ka citi laukos dzīvojošie šī iemesla dēļ uz viņiem skatoties kā uz mazliet “jocīgajiem”. Bet pašiem pirms šiem astoņiem gadiem tieši tas bijis svarīgi – pamest pilsētvidi un sākt dzīvi laukos. Šobrīd «Rančo kollijs», kas ir katra gada lielākais pasākums saimniecībā un uz jautrām sacensībām pulcē suņus un viņu saimniekus, ir apaudzis ar daudzām un dažādām aktivitātēm, kļūstot par ģimenes dzīvesveidu. Asprātīgās disciplīnas un klipiņi, tāpat kā saimniecībā uzņemtās filmas skatāmas kolliju portāla «youtube» kanālā. Un, starp citu, saimniecības āzis esot vēl pavisam nesen filmējies vēsturiskajā filmā «Baltijas ciltis». Kad skatīsieties, ziniet – tas ir Žigulītis no Vānes pagasta Variebas…