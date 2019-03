Kāpēc ziedi mainījuši krāsu?

Lasītājs jautā: – Man ir tāds neparasts stāsts. Nopirku lielveikalā un uzdāvināju paziņai krizantēmu dzeltenā krāsā. Viņa to cītīgi kopa, krizantēma savu laiku noziedēja, bet, kad sāka ziedēt otro reizi, ziedi bija ne vairs dzeltenā, bet laša krāsā. Kā tas var būt, tā taču bija tā pati puķe?

Lai noskaidrotu šī brīnuma iemeslus, izvaicājām mūsu kolēģi un vienlaikus diplomētu dārzkopības agronomi Rūtu Fjodorovu. Viņa skaidroja, ka tam varot būt dažādi iemesli, tas esot atkarīgs gan no kopšanas, gan mēslošanas.

– Pirmais jautājums ir, cik daudz dzeltenā krāsa atšķiras no laša krāsas. Lai krizantēma ziedētu, tai noteiktu stundu skaitu dienā jābūt aptumšojumā. Arī pie mums dienas ir par garu, lai krizantēmas uzziedētu vasarā, tāpēc arī tās zied rudenī, jo tad tām ir vajadzīgais dienas garums. Visticamāk ir tā, ka šis lielveikalā pirktais podiņš ir uzziedināts kaut kur ārzemēs, kur bijusi mākslīga aptumšošana. Un ja tur tumsas periods ir bijis ilgāks, tad krāsa nav tik intensīva – tad tā varētu būt dzeltena. Savukārt šeit krizantēma nopirkta un, visticamāk, turēta uz palodzes saulē, tādējādi krāsa ir intensīvāka.

Nereti ziedu audzētavās vienā podiņā sasprauž vairākas šķirnes, un varbūt, ka šeit bijis tas gadījums, un nu uzziedējis kāds no citas šķirnes zariņiem. Bet krāsa var būt atkarīga arī no mēslojuma. Piemēram, narcisēm ir raksturīgi, ka to krāsu ietekmē kālijs. Tā kā var būt vairāki varianti. Un gribu teikt – visu cieņu kundzei, ka spējusi ārzemēs izaudzētu un lielveikalā pirktu augu saglabāt un atkārtoti izziedināt. Jo būtībā šie ziedi nav domāti ilgai audzēšanai – tie tiek izziedināti tikai uz vienu brīdi un pēc tam izmesti ārā, – tā R. Fjodorova, kas piebilda, ka vēl krizantēmām esot raksturīga tāda negatīva parādība kā baltā krizantēmu rūsa un to varot ievazāt gan siltumnīcā (ja tur ieliek podiņu), gan arī istabas puķēm. Un labākais veids, kā ar to cīnītie, esot inficētos augus vienkārši izmest.