Protestējot pret domes lēmumu, «Stiga RM» pamet Tukumu

Diskusijas gan uzņēmēju, gan iedzīvotāju vidū turpinās joprojām. Dažas no tām arī rezultējušās ar lēmumiem, kas ietekmēs novada attīstību arī ilgākā laika nogrieznī. Te varētu minēt uzņēmēja Andra Ramoliņa lēmumu ”izņemt no Tukuma mājasgrāmatas” savu uzņēmumu «Stiga RM», kas ir viens no novada lielākajiem nodokļu maksātājiem, un piereģistrēt to Kuldīgas novadā. Pamatojums: protests pret šī brīža Tukuma novada domes vairākuma populistisko rīcību, piesedzoties ar lozungiem, bet realitātē liedzot atbalstu uzņēmējiem un novada attīstībai.

”Uzņēmēji ir pret vēja projektu un Tukuma uzņēmēju klubā ir viena politiskā spēka cilvēki” – tie ir Agra Zvaigneskalna pausti meli

Tā kā domes vairākuma pieņemtajā lēmuma projektā bija minēts, ka “2019. gada 23. oktobrī savu rakstveida viedokli «Par vēja elektrostaciju parka «Pienava» būvniecību Tukuma novadā» domei iesnieguši Dobeles un Tukuma uzņēmumi, kuri kopā nodrošina vairāk nekā 1200 darbavietas Dobeles un Tukuma novados”, taču nosaukto vidū lielākoties bija Dobelē reģistrētie uzņēmumi (SIA «BALTIC CANDLES Ltd.», a/s «Dobeles dzirnavnieks», Auru pagasta zemnieku saimniecība «ARĀJI», SIA «Ti-Ci», SIA «EE finance», Džūkstes pagasta zemnieku saimniecība «Mārkaiņi», Vilnis Briekmanis, Sanita Briekmane, Džūkstes pagasta zemnieku saimniecība «RĪVERI», Džūkstes pagasta lauksaimniecības kooperatīvās sabiedrība «JUSTS-2», Subota zemnieku saimniecība «Pīlādži», SIA «TENAX», a/s «Ziedi JP», a/s «Spodrība», SIA «JES»), deputāts M. Limanskis sēdē vēlējās zināt, vai aptaujāti arī Tukuma novada lielie uzņēmēji, vai tikai tie, kas minēti, jo lēmuma projektā teikts, ka “dome ņem vērā, ka pret paredzētās darbības īstenošanu iebilst gan iedzīvotāji, gan Tukuma novada uzņēmēji”, līdz ar to radot iespaidu, ka uzņēmēju viedoklis ir vienots? Deputāts vēl piebilda, ka zinot daudzus [vietējos uzņēmējus], kas atbalsta šo projektu un kas ir izrēķinājuši, ka vairāku gadu garumā viņu uzņēmumiem varētu būt darbs, attīstot šo projektu. ”COVID-19 krīzes dēļ tas varētu būt liels pienesums, un pretēji tam, kas lēmumā rakstīts, ka “novērojama potenciālo darbinieku aizplūšana”, uz būvniecības laiku noteikti varētu piesaistīt cilvēkus un dot darbu,” tā M. Limanskis.

Domes priekšsēdētāja vietnieks Agris Zvaigzneskalns, komentējot šo jautājumu, uzsvēra ka Tukuma Uzņēmēju klubu veidojusi viena konkrēta politiskā partija un tajā nav daudz uzņēmēju, kas mūsu novadā strādā, arī viņš pats neesot ticis aicināts tajā darboties: “Viņu viedoklis ir vienas atsevišķas sabiedriskas organizācijas viedoklis, kurš parādījās, ja nemaldos, «NTZ» – tā ir aktīva rīcība no konkrētām personām, kas vēlas šo objektu realizēt un kam ir intereses šajā visā. Tā ir mūsu demokrātiskās sabiedrības viena daļa, un mums ir tas ir jāpieņem. Bet uzsvērt to, ka tas ir Tukuma uzņēmēju kopējais viedoklis, ir nepareizi, un to es negribētu dzirdēt.”

Te gan jāpiebilst, ka arī domes sēdē pēkšņi piedāvātajā lēmuma projektā minētie uzņēmēji neatspoguļo visu Tukuma novada uzņēmēju viedokli, turklāt Tukuma Uzņēmēju klubā darbojas 27 dažādu jomu, nozaru un viedokļu uzņēmēji, kuru uzņēmumi lielākoties arī ir reģistrēti Tukuma novadā. Kas attiecas uz apgalvojumu, ka tā ir vienas partijas veidota organizācija, tad «Lursoft» dati neļauj samelot, ka pirmie uzņēmuma valdē strādājošie: Ilgvars Kalniņš pārstāvēja partiju «Sabiedrība citai politikai», Maksis Rozenbergs – «Jauno laiku», bet Inese Tīse tobrīd nebija politikā, savukārt divi no šī brīža valdes locekļiem Māris Birzulis un Agnese Ritene pārstāv domes varas partijas – Agnese Ritene ir Latvijas Zemnieku savienības deputāte, bet Māris Birzulis kandidēja vēlēšanās no Nacionālās apvienības, kurā šobrīd darbojas arī pašvaldības vadītājs Normunds Rečs.

A. Ramoliņš: ”Ar Tukuma domes lēmumu tiek apzagts katrs Latvijas iedzīvotājs”

– Man ir kauns par Tukuma novada domes deputātu lēmumu neatbalstīt vēja elektrostaciju projektu Tukuma novadā! – tā domes 25. martā pieņemto lēmumu «NTZ» skaidroja SIA «Stiga RM» valdes loceklis Andris Ramoliņš. Viņu uzrunājām pēc tam, kad 4. aprīlī «Lursot» publiskoja informāciju, ka uzņēmuma juridiskā adrese no 3. aprīļa ir mainījusies – tagad tā ir Meistaru iela 1, Kuldīgā.

– Vai nav tā, ka Kuldīgas novads jums bija izteicis izdevīgāku piedāvājumu vai piedāvājis nodokļu atlaides, un tāpēc esat uzņēmumu reģistrējis Kuldīgā?

– Nekādus šāda veida solījumus neesmu saņēmis, līdz ar to neiegūstu pat eirocenta vērtu labumu. Man pat tās ir neērtības. Bet tad, kad iepazinos ar domes lēmumu, sapratu, ka ar šiem cilvēkiem vairs nevaru būtu vienā laivā. Domes lēmums bija pēdējais piliens… Tukuma novads gadu gaitā ir apaudzis ar birokrātiem, kas nav gatavi pieņemt lēmumus. Minēšu piemēru: kāpēc es Tukumā neuzbūvēju viesnīcu? Tāpēc, ka trīs ar pusi gadus Tukuma novada dome mainīja ar mani zemi, lai varu uzsākt projektēšanu. Neviens uzņēmējs nav gatavs gaidīt 3,5 gadus – šajā laikā lēmumi var mainīties. Piemēram, Engures novada domē vai Kuldīgā lēmums par zemes maiņu vai dalīšanu tiek pieņemts piecu līdz sešu mēnešu laikā. Turklāt šis nav pirmais tāds lēmums. Tāpat tika noraidīts olu ražotāju projekts, un tāpēc man ir sajūta, ka Tukuma novadā populāri ir tikai skaisti saukļi, bet tad, kad ir jāpieņem lēmums, trūkst drosmes tos pieņemt. Kāpēc es tā uzskatu? Mums ir viena no dārgākajām elektrības cenām reģionā, un es to zinu ļoti labi, jo mūsu uzņēmuma elektrības rēķini gadā sastāda gandrīz miljonu eiro. Un tajā brīdi, kad nāk investors, kas ir gatavs ieguldīt no 100 līdz 150 miljoniem eiro vēja turbīnās, bet viņam tiek atteikts, tad varu pateikt, ka nākotnē tiek apzagts ikkatrs Latvijas iedzīvotājs un uzņēmējs, jo uzņēmējiem elektrības izmaksas nosaka konkurētspēju. Un šajā gadījumā nav stāsts par OIK vai piešprici no valsts vai pašvaldības, tas ir stāsts par uzņēmēja ieguldījumu. Tas ir tik milzīgs projekts Latvijai, kas iedrošinātu arī citus investorus nākt un investēt. Visa Eiropa un Skandināvija ir noklāta ar vēja turbīnām, bet šeit mēs redzam, ka deputāti nākotnes vārda nobalso par saviem amatiem, nevis par attīstību. Tas ir populisms! Es saku, ka ir jābūt drosmīgiem. Ja Tukuma novadā tādu drosmīgu cilvēku nav, tad es negribu būt starp viņiem. Turklāt – kāds ir pašvaldības vēstījums uzņēmējiem: lai kāds arī nebūtu Vides pārraudzības valsts biroja atzinums [ietekmes uz vidi novērtējums], mēs sākām ”nē”?!

– Biroja atzinums bija pozitīvs, bet ar nosacījumiem.

– Protams, bet dome šo atzinumu noraidīja pilnībā. Un kas sanāk: uzņēmējam ir jāstrādā atbilstoši normatīvajiem aktiem, bet dome tos var neņemt vērā?!

– Tomēr bija savākti 10 000 iedzīvotāju parakstu, kas iebilda, uzskatot, ka ar vēja parkiem viņu dzīves kvalitāte būs sabojāta?

– Tajā reģionā, kurā ir paredzētas vēja turbīnas, nedzīvo 10 000 iedzīvotāju, tās ir absolūtas muļķības! Kas tad tur parakstījās – 8000 rīdzinieku?! Es domāju, ka pat Dobeles pilsētā vairs nedzīvo 10 000 iedzīvotāju?! Bet Pienavā dzīvo daži simti cilvēku. Taču visiem cilvēkiem ir vajadzīgs darbs, vai ne? Īpaši jau šajā krīzes laikā. Mēs daudzi izjutīsim šīs krīzes sekas, šobrīd pat to vēl neapzinoties, cik lielā mērā… Tāpat kā mēs neaizdomājamies, kāda nozīme ir atjaunojamiem energoresursiem un enerģijai, kas ir saražota no šiem resursiem.

