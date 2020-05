Kāpēc neraksta par Kamparu?

Redakcija: Par to, ka telpas bibliotēkai un arī Tukuma novada Izglītības pārvaldei tiek īrētas no SIA «Ronis», «NTZ» bija rakstījis vairākkārt, ja tā var teikt, no brīža, kad šis jautājums kļuva aktuāls, tātad no 2008. gada, kad tika slēgts līgums par bibliotēkas telpu nomu. Atgādinām notikušo (un arī NTZ rakstīto), ka toreiz dome nerīkoja konkursu un par telpu nomu deputāti pieņēma lēmumu, tiesa, ne vienbalsīgi. Tika nolemts, ka no SIA «Ronis» iznomās 1247,30 m² lielas telpas un ka mēneša maksa ar PVN būs 7241,33 eiro. Nomas līgums tika noslēgts uz 15 gadiem. Savukārt 2016. gadā dome slēdza vēl vienu līgumu par 299,20 m² lielu telpu nomu Izglītības pārvaldes vajadzībām par 32 277,70 eiro (bez PVN) gadā. Tiesa, pirms šī līguma slēgšanas tika rīkota pretendentu atlase, izvirzot specifiskus nosacījumus telpām, kurā pieteicās viens pretendents – SIA «Ronis».

Dome lūdz telpu nomu samazināt

Mēnesi pēc ārkārtas situācijas noteikšanas (22. aprīlī) valstī Tukuma novada dome informēja, ka tā ir lūgusi SIA «Ronis» ārkārtas stāvokļa laikā samazināt nomas maksu par bibliotēkas telpām, par kurām nomas maksa mēnesī sastāda 10 999,48 eiro, bet gadā – ap 132 000 eiro. Ārkārtējās situācijas laikā bibliotēka ir slēgta apmeklētājiem, tādēļ ir ierobežota iespēja izmantot telpas pakalpojuma nodrošināšanai iedzīvotājiem. Kā bija norādījusi dome, “visiem tik sarežģītajā laikā Tukuma novada dome arī no vietējiem uzņēmējiem sagaida solidaritāti un vietējā patriotismā balstītu rīcību.”

Piedāvā 30% atlaidi

SIA «Ronis» valdes loceklis Ilvars Auseklis «NTZ» informēja, ka uzreiz pēc domes lūguma uzņēmums bija vērsies a/s «SEB banka» ar lūgumu veikt grozījumus kredītlīgumā, īslaicīgi atliekot pamatsummas maksājumu. 8. maijā uzņēmums ir saņēmis bankas apstiprinājumu, tāpēc ir guvis iespēju piedāvāt 30% nomas maksas samazinājumu par laiku no 12. marta līdz 12. maijam, un šī atlaide tikšot piemērota pilnā mērā, izrakstot mainītu nomas maksas rēķinu. Jāpiebilst, ka 30% atlaide no 10 999,48 eiro ir 2309,89 eiro, bet par diviem mēnešiem tie ir 4619,78 eiro.