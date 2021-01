Pabalsts vecākiem tik reižu, cik nepieciešams!

Gada nogalē strādājošajiem vecākiem ieviesto slimības palīdzības pabalstu no 1. janvāra līdz 30. jūnijam nu var saņemt bez ierobežojumiem – tik reižu, cik tas nepieciešams, un uz tik ilgu laiku, kāds nepieciešams, ja to apliecina attiecīgie iestāžu dokumenti. Tas nozīmē – ja vecākiem ir vairāki bērni, pabalstu varēs saņemt ikreiz, kad kādam no bērniem Covid-19 apstākļu dēļ būs jāpaliek mājās, attiecīgi – arī vienam no vecākiem. Taču dubultā pabalstu nemaksās. Ja uz skolu vienlaikus nevarēs doties vairāki bērni, tad maksās tikai vienu pabalstu. Pabalstu par vienu un to pašu bērnu var saņemt viens vecāks.